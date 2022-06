Schmidt/Reiser: „Blau-gelber Kinderbetreuungsbonus“ gerade für Frauen in Niederösterreich optimal im Kampf gegen die Teuerungswelle

SPÖ NÖ-Frauen-Spitzen Schmidt und Reiser sehen insbesondere AlleinerzieherInnen an Belastbarkeitsgrenze und warnen vor Folgen der Teuerungswelle.

St. Pölten (OTS) - „Der heute präsentierte Vorschlag des SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzenden LHStv. Franz Schnabl – der blau-gelbe Kinderbetreuungsbonus – ist gerade für Frauen ein hilfreiches Tool im Kampf gegen die Teuerung“, weiß die SPÖ NÖ Landesfrauenvorsitzende, LAbg. Elvira Schmidt.

Es sei noch immer so, dass die Frauen den Löwenanteil an der Kinderbetreuung übernehmen. Berufstätige Frauen sind darauf angewiesen, die Nachmittagsbetreuung in den NÖ Landeskindergärten zu nutzen. Viele Frauen müssten wegen unzureichender Kinderbetreuungsangebote Teilzeit arbeiten, was wiederum eine geringe Pension und möglicherweise Altersarmut nach sich ziehe. Durch die Teuerungswelle sind insbesondere AlleinerzieherInnen auch finanziell an ihrer Leistungsgrenze angelangt, sagt Schmidt: „Der blau-gelbe Teuerungsausgleich – nämlich die Refundierung des landesgesetzlich vorgeschriebenen Betrages von 50 Euro pro Monat für die Nachmittagsbetreuung in den Landeskindergärten – würde die Familien in NÖ entlasten. Er ist sozusagen ein niederösterreichischer Wellenbrecher gegen die Teuerung.“

„Vermehrt erzählen mir Alleinerzieherinnen, dass sie aufgrund der massiv steigenden Preise mit ihrem Einkommen nicht mehr über die Runden kommen. Sie wissen oft nicht mehr, wie sie alle laufenden Kosten bezahlen sollen“, so die SPÖ NÖ Landesfrauengeschäftsführerin Astrid Reiser, die selbst Bürgermeisterin in Zwölfaxing ist: „Der blau-gelbe Kinderbetreuungsbonus wäre genau die Antwort, die die Landespolitik diesen Frauen liefern könnte.“

