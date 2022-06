ABZ*Career in Care: Tag der offenen Tür in Oberwart

Karriere in der Pflege: Am neuen Standort von ABZ*Career in Care findet am 10. Juni ein Tag der offenen Tür statt. Journalist*innen sind herzlich eingeladen.

Oberwart (OTS) - Pflegeberufe liegen im Trend. Der Beschäftigungszuwachs ist so groß wie in kaum einer anderen Branche. Nur wächst der Bedarf wegen der demografischen Entwicklung und der bevorstehenden Pensionierungen stärker. Bis 2030 fehlen 100.000 Pflegekräfte.

Welcher Gesundheits-, Pflege- oder Sozialbetreuungsberuf ist der richtige? Welche Aus- und Weiterbildungen gibt es? Das kostenlose Angebot "ABZ*Career in Care" richtet sich an Menschen aus den Bezirken Oberwart, Güssing oder Jennersdorf, die an einer einschlägigen Fachausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie Sozialbetreuungsberufen interessiert sind, und sich das notwendige Wissen zu Anforderungen, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderungen aneignen wollen. Auch beim Start in die Ausbildung wird unterstützt. Gefördert wird das Projekt durch den EU-React Fonds und das Land Burgenland.

Offene Türen mit Aktivprogramm am 10. Juni von 10:00 bis 19:00

Am 10. Juni von 10 bis 19 Uhr öffnet das Projekt seine Türen, um einen Einblick in das kostenlose Beratungs- und Workshopangebot zu bieten. Journalist*innen, Interessierte und Vernetzungspartner*innen sind herzlich willkommen. ABZ*AUSTRIA-Geschäftsführerin Mag.a Manuela Vollmann und Projektleiterin Katharina Brodnik, BA, sind am Vormittag anwesend und beantworten gerne Ihre Fragen.

Das Programm besteht aus Kurzvorträgen wie „Time & Money – Arbeitsverhältnisse in Gesundheits- Pflege- oder Sozialbetreuungsberufen.“, das Berufsfelder-Quiz, das Fachjargon-Spiel, Videos und jede Menge themenspezifischen Informationen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Mehr Informationen finden Sie unter

https://www.abzaustria.at/angebote-projekte/abzcareer-care

Interviewanfragen:

Tel.: 0689 050 58 65

E-Mail: cic@abz-austria.com

Add)

Abfrage Link zur Teilnahme

https://fragab.de/WY25v2D

Rückfragen & Kontakt:

Tel.: 0689 050 58 65



E-Mail: cic @ abz-austria.com