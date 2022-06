Erfolgreiche internationale Gewerkschaftsarbeit feiert 100-jähriges Bestehen

Wien (OTS/FCG) - Von 1. bis 3. Juni fand der Weltkongress der Weltorganisation der ArbeitnehmerInnen (WOW) in Wien statt. Rund 120 GewerkschafterInnen aus Europa, Asien, Südamerika, Afrika und Kanada nahmen an dem Kongress, der unter dem Titel „WOW - 100 Jahre Werte, Dienste und Fortschritt“ stattfand, teil.

Vor allem die Pandemie und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt standen im Fokus des Interesses der TeilnehmerInnen. Hauptthema waren die Digitalisierungstendenzen, die Einzug in der Arbeitswelt halten. "Ähnlich wie die industrielle Revolution wird die Digitalisierung die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft grundlegend verändern", so Wolfgang Pischinger, Vorsitzender der FCG/GPA und Europavorsitzender der WOW. Die Pandemie hat diese Entwicklung massiv beschleunigt. Viele Unternehmen, die sich bislang dem Thema Homeoffice verschlossen hatten, müssen nun diesen Weg mitgehen. Die allermeisten übrigens mit großem Erfolg. Die Ukraine-Krise mit ihrem menschlichen Leid und die Auswirkungen auf die Energiepreise im Besonderen aber auch auf Lebensmittel, Baumaterialen, Lohnkosten uvm. war ebenfalls Thema.

Arbeitsminister Martin Kocher und Bundeskanzler Karl Nehammer zeichneten den Kongress durch ihre Eröffnungsstatements aus. Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments ließ es sich nicht nehmen, das internationale Engagement der TeilnehmerInnen zu würdigen und sich für deren Einsatz zu bedanken. Norbert Schnedl, Vizepräsident des ÖGB und gewerkschaftlich vom internationalen Parkett ebenfalls nicht wegzudenken, zeigte sich anerkennend gegenüber der tollen Organisation und gratulierte der WOW zu ihrem 100-jährigen Bestehen.

Die wichtigste Aufgabe für WOW bleibt die weltweite Solidarität mit unseren FreundInnen

Von besonderer Bedeutung waren wie immer die Berichte der Teilorganisationen aus allen Kontinenten. Dadurch wurde den TeilnehmerInnen wieder sehr bewusst, wie unterschiedlich nicht nur die Arbeitswelt sondern auch das Leben in den verschiedenen Teilen der Welt ist. In manchen Ländern ist Gewerkschaftsarbeit nach wie vor lebensgefährlich.

Die wohl persönlichsten Worte fand Wolfgang Pischinger, Vorsitzender der FCG/GPA und Europavorsitzender der WOW. „Nach so langer Zeit war es großartig, all unsere Freunde aus der WOW wieder persönlich sehen und erleben zu können. Die Berichte aus den verschiedenen Kontinenten haben wieder deutlich gemacht, wie wichtig die Arbeit dieser internationalen christlichen Gewerkschaft ist. Wir wollen weiterwachsen und noch mehr politischen Einfluss bekommen. WOW 100 Years of values, service and progress!“

Im Jahr 1921 wurde der Grundstein für das, was 2006 zur Weltorganisation der Arbeitnehmer (WOW) werden sollte, gelegt. 2022 feiert die christliche gewerkschaftliche Internationale ihr hundertjähriges Bestehen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Gertraud Wiesinger

0676817111395

gertraud.wiesinger @ gpa.at

www.fcg-gpa.at