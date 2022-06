Kollross/Dworak: Der „Blau-gelbe Kinderbetreuungsbonus“ ist eine echte Hilfe für Familien

GVV NÖ-Spitzen Dworak und Kollross warnen vor Auswirkungen der Teuerungswelle auf Familien und fordern Land NÖ zum Handeln auf.

St. Pölten (OTS) - „Der heute von SPÖ-Landesparteivorsitzenden LH-Stv. Franz Schnabl präsentierte Vorschlag im Kampf gegen die Teuerung für die Familien in NÖ mit Kindergartenkinder – der sogenannte ‚blau-gelbe Kinderbetreuungsbonus‘ würde eine echte Hilfe für unsere Familien in den niederösterreichischen Gemeinden darstellen“, sind sich Vorsitzender des GVV Österreich und Bürgermeister in Trumau, NR-Abg. Andreas Kollross, und NÖ GVV Präsident Bgm. Rupert Dworak einig.

Gerade Familien spüren die Teuerung aktuell massiv. „Als Gemeinden sind wir vom Land Niederösterreich dazu verpflichtet, zumindest 50 Euro für die Nachmittagsbetreuung in den NÖ Landeskindergärten einzuheben. Der Vorschlag, diese 50 Euro pro Monat an die Eltern seitens des Landes zu refundieren, ist ein vortrefflicher Vorstoß, um die Familien in NÖ zu entlasten. Für das nächste Kindergartenjahr würde sich eine Familie mit einem Kind in der Nachmittagsbetreuung dadurch 600 Euro ersparen, eine echte Entlastung im Kampf gegen die Teuerung“, erklärt NR Bgm. Andreas Kollross.

„Auch in den Sprechstunden merken wir, dass immer mehr Familien mit den steigenden Preisen nicht mehr über die Runden kommen. Auch das Land NÖ muss hier endlich tätig werden. Sich auf den Bund zu verlassen – der sehr zögerlich agiert – oder abermals auf die NÖ Gemeinden ist zu wenig. Der blau-gelbe Kinderbetreuungsbonus würde rasch helfen und ein echtes Signal der niederösterreichischen Landespolitik im Kampf gegen die Teuerung sein“, sagt Bgm. Rupert Dworak abschließend.

