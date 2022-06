„Aus dem Archiv: Krista Stadler“ am 13. Juni 2022 im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Krista Stadlers Karriere begann beim Theater, führte sie vor viele Film- und Fernsehkameras und brachte ihr zahlreiche Preise und Auszeichnungen ein. In „Aus dem Archiv“ blickt die österreichische Schauspielerin am Montag, den 13. Juni (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses auf die Höhepunkte und Herausforderungen ihrer fast 60-jährigen Karriere zurück. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Schauspielerin Krista Stadler plaudert bei Christian Reichhold und Regina Nassiri gemeinsam mit Mercedes Echerer und Johannes Krisch über ihre spannendsten Rollen und größten Herausforderungen. Nach der Ausbildung – die sie an der Schauspielschule von Burgschauspieler Helmuth Krauss absolvierte – gab Krista Stadler 1964 ihr Debüt am Ateliertheater am Naschmarkt. Im Anschluss spielte sie an den großen Wiener Bühnen, unter anderem am Theater an der Wien, in der Josefstadt und am Volkstheater, und trat bei den Salzburger Festspielen auf. Es folgten Engagements an der Freien Volksbühne Berlin, am Theater am Kurfürstendamm und am Berliner Renaissancetheater. Über ihre Bühnenverpflichtungen hinaus spielte Krista Stadler regelmäßig in Fernsehserien – wie „Da wo die Berge sind“, „SOKO Kitzbühel“ und „Dennstein & Schwarz“ – und in Filmen – etwa in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung „Wohin Du auch gehst“ und im Hollywood-Horrorfilm „Krampus“. Für die Darstellung der Großmutter in Mirjam Ungers Verfilmung des Romans „Maikäfer flieg“ von Christine Nöstlinger wurde Krista Stadler für den Österreichischen Filmpreis 2017 in der Kategorie „Beste weibliche Nebenrolle“ nominiert. Zuletzt stand sie im deutschen Fernsehfilm „Das Geheimnis der Freiheit“ und in der britisch-österreichischen Serie „Vienna Blood“ vor der Kamera. Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Montag, den 13. Juni (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

