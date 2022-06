Juni-Programm im Nationalpark Thayatal

Wildkatzen, Fledermäuse, Stadtgeschichten und fünf neue Partnerschulen

St.Pölten (OTS) - Der Nationalpark Thayatal, der im Rahmen einer Schulpartnerschaft seit 15 Jahren intensiv mit der Volksschule Hardegg-Pleissing zusammenarbeitet, hat nun seine diesbezüglichen Aktivitäten ausgebaut und mit der Volksschule Weitersfeld, der Mittelschule Weitersfeld, der NÖ Mittelschule Retz, der MINT- & Kreativ-Mittelschule Pulkau und der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn fünf weitere Partnerschaftsvereinbarungen unterzeichnet. In diesem Rahmen werden u. a. die Volks- und Mittelschule Weitersfeld ihren Wandertag Ende Juni im Nationalparkwald abhalten und Schüler einer Klasse der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn unter freiem Himmel im Nationalpark übernachten. Zudem finden im Herbst Fach-Exkursionen für die Pädagogen statt.

Auch für die Allgemeinheit gibt es das ganze Jahr über zahlreiche Möglichkeiten, die Natur in diesem Hotspot der Artenvielfalt zu erleben. Das Juni-Programm startet morgen, Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr beim Uhrturm von Hardegg, wo man auf einem Rundgang „Stadtgeschichten“ aus den großen Zeiten der kleinsten Stadt Österreichs erfährt. „Früh am Morgen“ geht es bereits am Sonntag, 5. Juni, weiter: Ab 6 Uhr verspricht eine vierstündige Wanderung von der Ruine Kaja aus Begegnungen mit Biber, Schwarzstorch und Fischotter.

„Ein Abend unter Fledermäusen“ steht am Samstag, 11. Juni, ab 20 Uhr auf der Ruine Kaja auf dem Programm, während ein dreistündiges „Eintauchen in den Nationalpark“ am Donnerstag, 16. Juni, ab 16 Uhr zu den Tieren und Pflanzen des „Green Canyon" des Thayatals führt. „Ein Familienabenteuer unter den Sternen“ verspricht eine Übernachtung unter freiem Himmel in Begleitung einer Nationalpark-Rangerin; Treffpunkt ist am Samstag, 18. Juni, um 13.30 Uhr beim Nationalparkhaus. Am Samstag, 25. Juni, begibt sich dann noch eine „Wildkatzennachtwanderung“ ab 21 Uhr vom Nationalparkhaus aus auf Spurensuche im nächtlichen Wald.

Komplettiert wird das Programm jeden Samstag, Sonn- und Feiertag durch die ab 13.30 Uhr angebotene Themenweg-Wanderung „Wildnis schnuppern“ und die jeweils um 15.30 Uhr startende Wildkatzenfütterung.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office @ np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.

