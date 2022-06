Sportland Niederösterreich unterstützt Nachwuchs mit Dressenaktion

LR Danninger: Wollen dadurch die heimischen Sportvereine und insbesondere den heimischen Sportnachwuchs noch stärker unterstützen

St. Pölten (OTS) - Das Sportland Niederösterreich freut sich in Kooperation mit 11teamsports am heutigen Freitag eine neu geschaffene Dressenaktion für niederösterreichische Nachwuchssportmannschaften bekanntgeben zu können. Passend zum 100-jährigen Jubiläum Niederösterreichs werden insgesamt 100 Dressensets mit je 100 Euro vom Sportland Niederösterreich gestützt. Als Draufgabe gibt es von erima zudem eine Dressentasche im Wert von 50 Euro. „Insbesondere nach den beiden Corona-bedingt sehr schwierigen Jahren, wollen wir unsere niederösterreichischen Sportvereine noch stärker unterstützen und speziell den heimischen Sportnachwuchs, gemäß unserer Sportstrategie 2025, bestmöglich fördern. Mit dieser Aktion ist es uns gelungen, effektiv und unkompliziert zu helfen“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger über die zusätzliche Unterstützung für die Vereine erfreut.

Für alle Nachwuchsabteilungen der rund 3.400 heimischen Sportvereine – mit mehr als 60.000 aktiven Sportlerinnen und Sportlern unter 18 Jahren – besteht ab sofort die Möglichkeit, sich per digitalem Formular unter http://www.dressenaktion.at/ für einen brandneuen Dressensatz anzumelden. Pro Verein kann nur eine Garnitur bezogen werden und es gilt das First-Come-First-Served-Prinzip. Um die Umsetzung wird sich in erster Linie 11teamsports, der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im europäischen Raum, kümmern und eine rasche sowie professionelle Abwicklung mit den Vereinen gewährleisten. Zusätzlich zu den beiden Logos von Sportland Niederösterreich und 11teamsports, können die Vereine im Rahmen dieser Aktion natürlich auch vereinsnahe Sponsoren auf den Trikots einpflegen. „Dank der hervorragenden Arbeit unserer niederösterreichischen Vereine und der vielen ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer werden die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, insbesondere auch unsere Kinder und Jugendlichen, zur aktiven Bewegung animiert. Diese Unterstützung ist für das Sportland Niederösterreich enorm wichtig und deshalb wollen wir die großartige Arbeit mit dieser Aktion belohnen und weiter forcieren“, so Danninger abschließend.

