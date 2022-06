Grüne Wien - Spielmann/Molitor-Ruckenbauer: Wien braucht einen Ni-Una-Menos Park

Die hohe Anzahl an Femiziden und versuchten Femiziden der letzten beiden Jahre zeigen dringenden Handlungsbedarf

Wien (OTS) - Anlässlich des brutalen Frauenmordes der Trafikantin Nadine in der Nussdorferstraße im März 2021 haben die Grünen Alsergrund im März 2022 einen Antrag für die Benennung des vis-a-vis liegenden Parks in der Bezirksvertretung eingebracht. Der Namensvorschlag lautet Ni-Una-Menos (Keine einzige Frau weniger) Alsergrund Park.

„Der brutale Mord an Nadine letztes Jahr hat uns erneut vor Augen geführt, dass wir Männergewalt gegen Frauen in Wien auf allen Ebenen konsequent bekämpfen müssen. Er hat uns aber auch gezeigt, dass es Gedenk-Orte der gemeinsamen Trauer braucht. Der Alsergrund ist im Andenken an Nadine dafür der richtige Ort. Jetzt ist die Stadt Wien am Zug und muss die Umsetzung garantieren.“ so Viktoria Spielmann, Frauensprecherin der Grünen Wien.

Josefa Molitor-Ruckenbauer, stellvertretende Bezirksvorsteherin Alsergrund, zeigt sich erfreut über die Zustimmung zum grünen Antrag in der Bezirksvertretungssitzung im März: „Heuer gab es schon 12 Femizide und 17 versuchte Femizide. Im Vorjahr waren es 31 Femizide, einer davon war die Ermordung von Nadine. Wir setzen Nadine mit dieser Parkbenennung ein würdiges Denkmal und ermöglichen darüber hinaus einen Ort des Gedenkens und der Trauer. Wir als Gesellschaft müssen endlich aufstehen gegen strukturelle Gewalt an Frauen! Keine einzige Frau weniger, Ni Una Menos!“

Die Grünen Wien, die Grünen Alsergrund und die Grünen Frauen Wien rufen zur Beteiligung des heutigen „Ni-Una-Menos Days“ am Alsergrund auf, der in Kooperation mit Ni-Una-Menos Austria und einigen feministischen Organisationen organisierte wird.

Wann und wo:

3.6.2022 von 16:30 bis 20:30 Uhr, Arne-Karlsson-Park

Das Programm:

16:30-18:30: Aktivitäten, Workshops, Infotische im Arne-Karlsson-Park

18:30-20:30 Demo und Kundgebung Richtung Nussdorfer Straße bis zur Fluchtgasse zum neu zu benennenden Park

