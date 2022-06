Constantinus Award 2022: Sieger beim 20. Jubiläum stehen fest

Aus 39 Nominierten wurden sieben Gewinner beim österreichischen Beratungspreis gekürt

Wien (OTS) - Am 2. Juni wurden in den Wiener Sofiensälen vor rund 300 Gästen zum zwanzigsten Mal die Constantinus Awards des WKO-Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) verliehen. 39 nominierte Projekte in sieben Kategorien – Digitalisierung / Internet of Things (IoT); Human Resources, Ethik & CSR; Informationstechnologie; Internationale Projekte; Management Consulting; Standardsoftware & Cloud Services; Strategisches Krisenmanagement – machten beim Jubiläums-Award der heimischen Beratungsbranche deutlich, wie wichtig Beratungs-Know-how gerade in fordernden Zeiten für Unternehmen und Institutionen ist. UBIT-Fachverbandsobmann Alfred Harl: „Beim Constantinus Award stellen wir die erfolgreichsten Projekte unserer Berater:innen gemeinsam mit ihren Kund:innen ins Rampenlicht. Mit einem BIP-Anteil von rund 10 Prozent zeigen unsere Berater:innen Jahr für Jahr eindrucksvoll, dass ihre Leistungen für Wertschöpfung, Wachstum und Beschäftigung am Standort Österreich unverzichtbar sind.“

Ehrenpräsidentin Simacek: Leuchtturm für Beratungsqualität

Die diesjährige Constantinus-Ehrenpräsidentin Ursula Simacek würdigt die Leistungen der Berater:innen: „Aus eigener Erfahrung schätze ich die professionelle Kooperation zwischen Unternehmen und Beratung sehr. Beratung ist eine Leistung, die Mehrwert und Zukunft schafft. Der Constantinus Award ist ein Leuchtturm für Beratungsqualität und eine wichtige Orientierung für Betriebe, die Beratung brauchen.“



Gastgeber Puaschitz: Beratung auf Wachstumskurs

Der Jubiläums-Award in den Wiener Sofiensälen wurde von der Wiener Fachgruppe UBIT ausgerichtet und bildet den Höhepunkt des Constantinus-Jahres. Der Wiener Fachgruppen-Obmann und diesjährige Constantinus-Gastgeber Martin Puaschitz hebt die Wachstumsorientierung der Branche hervor: „Wir wachsen als Branche – und unsere Kund:innen wachsen mit uns. Unsere Beratungsqualität schafft echte Win-Win-Situationen. Davon profitiert die ganze Wirtschaft – und gerade ein dynamischer Standort wie Wien.“

Weiterbildung immer wichtiger

Eng mit der hohen Beratungsqualität sei auch die hohe Weiterbildungsbereitschaft der Branche verbunden. „Mit unseren Lehrgängen und Zertifizierungen unterstützen wir den Qualitätskurs der Branche verlässlich. Wir sorgen dafür, dass auch in der Weiterbildung die Qualitätsstandards stimmen“, freut sich Sophie Ernest, Geschäftsführerin der UBIT-Akademie incite.

Siegerprojekte 2022

Juryvorsitzender Christian Rupp streicht die hohe Qualität der eingereichten Projekte hervor: „Ich danke allen ehrenamtlichen Kolleg:innen in der Jury und wir danken allen Teilnehmer:innen für ihr Bekenntnis zu Qualität und für ihre großartigen Leistungen. Die Beratungsbranche lehnt sich nicht zurück, sondern entwickelt sich konsequent weiter. Das zeigt sich ganz besonders an den Siegerprojekten, die hohen Nutzen bzw. nachhaltige Effekte haben und durch innovative sowie kreative Lösungsansätze hervorstechen.“

Die von der Fachjury in einem mehrstufigen Verfahren ermittelten Siegerprojekte des heurigen Constantinus Awards auf einen Blick: https://www.constantinus.net/de/wall-of-fame/

Über den Constantinus Award

Seit 2003 wird Österreichs großer Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Preis jährlich verliehen. Eine hochkarätige 100-köpfige Jury bestimmt in einem zweistufigen Prozess, welche die kreativsten, innovativsten und anspruchsvollsten Projekte der österreichischen Beratungs-, Buchhaltungs- und IT-Branche sind. Der Constantinus Award wird jedes Jahr in einem anderen Bundesland verliehen. Informationen unter www.constantinus.net und www.facebook.com/constantinusaward.

Über den Constantinus European Award & Constantinus International Award

Angesichts der Globalisierung wichtiger denn je: Der Constantinus Award ist eine grenzenlose Erfolgsgeschichte, denn mit dem Constantinus European Award (http://www.constantinus.eu) und dem Constantinus International Award (http://www.constantinus-international.com) ist die Auszeichnung besonderer Beratungsqualität auch international erfolgreich verankert. Harl: „Neue Märkte und Kundinnen und Kunden gibt es nicht nur bei uns. Österreichische Beratungsqualität punktet auch im Ausland. Das fördern wir mit erstklassiger Aus- und Weiterbildung unserer Beraterinnen und Berater.“

Über den Fachverband UBIT

Mit mehr als 77.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Informationen unter http://www.ubit.at und http://www.beratertag.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Fachverband Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT)

Mag. (FH) Christina Tschank

Tel.: +43 5 90 900-3172

E-Mail: ubit @ wko.at

Web: http://www.ubit.at

Facebook: www.facebook.com/FVUBIT und www.facebook.com/beratertag

Twitter: https://twitter.com/FachverbandUBIT

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fachverband-ubit

Instagram: https://www.instagram.com/fvubit



Constantinus Award

MMag. Bianca Pilz

Tel.: +43 5 90 900-3797

E-Mail: office @ constantinus.net

Web: https://www.constantinus.net