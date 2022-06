Ritterschlag für die Domäne Baumgartner: 96 Punkte beim Weinwettbewerb „International Wine & Spirit Competition“

Jungwinzerin Katharina Baumgartner (24) aus Untermarkersdorf im Weinviertel gewinnt in London Gold

Ein ausdrucksstarker und komplexer Wein mit Duft nach Pfirsichen und feinen Kräutern. Im Geschmack spürt man reifes Steinobst und pfeffrige Würze. Dieser Wein ist einfach genial. Jurybewertung "International Wine & Spirit Competition"

Wien/Untermarkersdorf (OTS) - Nach den großen Erfolgen bei den großen Weinwettbewerben Mundus Vini und Berliner Wein Trophy im Frühjahr dieses Jahres darf sich die Domäne Baumgartner über eine absolute internationale Top-Bewertung freuen. Bei der International Wine & Spirit Competition in London wurde der „Orange Wine by Katharina Baumgartner“ mit 96 Punkten bewertet. Der Orange Wine wurde so nicht nur zum besten österreichischen Wein im Wettbewerb, sondern auch international zum besten Wein in der Kategorie Orange Wine gekürt.

Unter Orange-Wine versteht man auf der Maische vergorene, also mit an sich traditioneller Rotweintechnologie verarbeitete Weißweine. Diese früher übliche aber später bei Weißweinen in Vergessenheit geratene Methode der Weinbereitung führt zu körperreichen Weinen mit einem höheren Farbgehalt.

„Ein Wein mit über 95 Punkten ist quasi ein Ritterschlag in der Weinszene“ freut sich Katharina Baumgartner über dieses Highlight. Die hochkarätig besetzte Jury (unter ihnen Master of Wine Sarah Abbott und Master of Wine Barbara Drew) war bei der Blindverkostung von dem Grünen Veltliner der Domäne Baumgartner begeistert und formulierte folgende Kostnotiz: „Ein ausdrucksstarker und komplexer Wein mit Duft nach Pfirsichen und feinen Kräutern. Im Geschmack spürt man reifes Steinobst und pfeffrige Würze. Dieser Wein ist einfach genial.“

Jungwinzerin Katharina Baumgartner

Diese Auszeichnung ist ein weiterer Meilenstein für die junge Winzerin. So konnte sie bereits mehrfach den Titel „Austrian Winery of the Year“ bei der International Wine Competition in New York erringen und ist für ihre mit Musik verschiedener bekannter Künstler beschallten Weine (Methode „Battonage en musique“) auch mit dem Liese-Prokop-Frauenpreis ausgezeichnet worden. Ein eindrucksvoller internationaler Beweis der Diversität der österreichischen Weine.

Domäne Baumgartner: Österreichs größtes Weingut

Das seit 1725 familiengeführte Weingut Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf (Pulkautal) gilt mit fast 200 Hektar Rebfläche als größtes österreichisches Weingut. In den letzten Jahren hat Katharina Baumgartner das seit Generationen erfolgreiche Credo des Betriebes „Wein ist Frucht in der Flasche“ durch ihre Innovationen bei der Battonage und beim Orange-Wine erfolgreich ergänzt.

Rückfragen & Kontakt:

Domäne Baumgartner

Weingut Ing. W. Baumgartner

Frau Katharina Baumgartner

Weingut Baumgartner Platz 1

2061 Untermarkersdorf

Tel.: 02943/2590



E-Mail: weinkellerei @ wein-baumgartner.at

FB: https://www.facebook.com/DomaeneBaumgartner/

www.wein-baumgartner.at