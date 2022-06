Winner Medical erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Pingan Medical zur Wachstumsförderung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Winner Medical Co. Ltd. (300888.SZ; „Winner Medical" und „das Unternehmen"), ein führender Hersteller von Einwegprodukten für die Wundversorgung und Chirurgie, gab am 18. Mai bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung von 65,55 % an der Hunan Pingan Medical Device Technology Co. Ltd. („Pingan Medical") für 652 Mio. Yuan (97,3 Mio. US$) übernommen hat, um sein Angebot an medizinischen Einwegprodukten weiter auszubauen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Winner Medical insgesamt 68,7 % der Anteile an Pingan Medical für insgesamt 752 Millionen Yuan (112,3 Millionen US-Dollar) halten.

Der Schritt des Unternehmens erfolgt, da es einen Vorstoß in den Bereich der Injektionsprodukte plant, um sein Produktangebot neben den Verbraucherprodukten zu diversifizieren, und steht im Einklang mit seiner Strategie, medizinische Einweglösungen aus einer Hand anzubieten.

Das 2010 gegründete Unternehmen Pingan Medical stellt hauptsächlich medizinische Einwegprodukte wie Spritzen, Infusionssets und Blutentnahmeröhrchen sowie andere medizinische Produkte her. Im Jahr 2021 erzielte Pingan Medical einen Umsatz von 360 Millionen Yuan (53,7 Millionen US-Dollar) und einen Nettogewinn von 85 Millionen Yuan (12,7 Millionen US-Dollar).

Die Übernahme wird die Stärken beider Unternehmen nutzen und dazu beitragen, die Produktlücke von Winner Medical bei Einwegprodukten für Injektionszwecke zu schließen, so dass das Unternehmen in neue medizinische Bereiche expandieren und sein Ziel erreichen kann, ein wichtiger Lieferant für den heimischen Markt zu werden.

Konkret plant das Unternehmen die Einführung von medizinischen Sets, die nadelförmige Produkte von Pingan Medical und Wundversorgungsprodukte von Winner Medical umfassen und Krankenhäusern und großen medizinischen Zentren maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand bieten.

In der Zwischenzeit wird Winner Medical Pingan Medical mit seinen branchenführenden Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bei der Entwicklung medizinischer Gerätelösungen und dem Aufbau intelligenter Produktionsanlagen unterstützen.

Um das Wachstum auf der Grundlage der neuen Vereinbarung anzukurbeln, hat Winner Medical eine Investitionsvereinbarung mit der lokalen Regierung des Kreises Li in der Provinz Hunan, wo Pingan Medical seinen Hauptsitz hat, unterzeichnet, um Produktionslinien für medizinische Geräte, intelligente Lager und F&E-Einrichtungen zu bauen.

Die jüngste Transaktion folgt auf die am 11. April erfolgte Übernahme des Wundverbandherstellers Zhejiang Longterm Medical Technology Co. Ltd. („Longterm Medical") als Teil seiner Expansionsstrategie, um im Bereich der hochwertigen Wundauflagen wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen hat auch ein spezielles Team zur Förderung seiner selbst entwickelten Wundauflagen eingerichtet, da der Markt für solche medizinischen Produkte in China noch in den Kinderschuhen steckt.

Das 1991 gegründete Unternehmen Winner Medical hat sich bemüht, qualitativ hochwertige medizinische Verbände und Einwegartikel auf Baumwollbasis anzubieten, und wird seine Strategie zur Diversifizierung seiner Produktpalette und zur Steigerung des Verbrauchs weiter vorantreiben. Auf der Produktionsseite will das Unternehmen durch Übernahmen in neue medizinische Bereiche expandieren, während es auf der Verbraucherseite den Produktabsatz durch Digitalisierung und die schrittweise Abschaffung weniger beliebter Produkte steigern will.

So hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte bei der Digitalisierung seiner Geschäftstätigkeit gemacht. Winner Medical ist auf mehreren E-Commerce-Plattformen aktiv und hat die Online- und Offline-Lagerhaltung sowie die Auftragsverwaltung digitalisiert.

