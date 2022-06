Unwetter hinterlassen im Süden erneut eine Spur der Verwüstung

2,8 Mio. Euro Gesamtschaden in der Landwirtschaft in Kärnten

Klagenfurt (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 2. Juni 2022): Der Süden Österreichs wurde heute am späten Nachmittag durch Unwetter erneut stark getroffen. Starkregen mit vielerorts großflächiger Überschwemmung und Hagel schädigten zum wiederholten Male landwirtschaftliche Flächen: „Aufgrund massiver Unwetterzellen wurden heute mehr als 12.000 Hektar Agrarfläche in den Bezirken Sankt Veit an der Glan, Völkermarkt und Klagenfurt-Land stellenweise regelrecht verwüstet. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung muss mit einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 2,8 Millionen Euro gerechnet werden. Unsere Sachverständigen sind mittlerweile im Dauereinsatz, da binnen einer Woche die Kärntner Landwirtschaft bereits zum dritten Mal durch Unwetter geschädigt wurde. Ich kann mich nicht an einen derartig intensiven Start in die Unwettersaison in Kärnten erinnern. Der Gesamtschaden beläuft sich bereits auf mehr als 4 Millionen Euro. Die rasche Abwicklung der Schadensfälle hat jetzt höchste Priorität“, so Dipl.-Ing. Hubert Gernig, Landesdirektor der Österreichischen Hagelversicherung in Kärnten.

Schadensüberblick im Detail:

Betroffene Bezirke: Sankt Veit an der Glan, Völkermarkt, Klagenfurt-Land

Sankt Veit an der Glan, Völkermarkt, Klagenfurt-Land Betroffene Kulturen: Getreide, Mais, Soja, Kürbis, Grünland, Gemüse und der Gartenbau

Getreide, Mais, Soja, Kürbis, Grünland, Gemüse und der Gartenbau Betroffene Agrarfläche: 12.300 Hektar

12.300 Hektar Schaden in der Landwirtschaft: 2,8 Millionen Euro

