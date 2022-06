Hackerangriff-, Corona- und Ukraine-Update

Serviceangebote des Landes für Bürger funktionieren wieder – ktn.gv.at noch nicht erreichbar – Corona: Kärnten niedrigste Inzidenz – Ukraine: 2.697 Vertriebene registriert.

Klagenfurt (OTS/LPD) - Zur Behebung der Folgen des Hackerangriffs, aus dem Corona-Koordinationsgremium und über die Auswirkungen der Ukraine-Krise wurde die Presse heute seitens des Landespressedienstes informiert. „Viele Serviceleitungen für die Bürgerinnen und Bürger sind nun wieder verfügbar. Allerdings kann es zu kurzfristigen Verzögerungen kommen, da Anwendungen noch adaptiert werden müssen“, berichtet Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes und weiter: „Die Bundesapplikationen, wie sie beispielsweise für die Ausstellung von Pässen notwendig sind, funktionieren bereits. Die Auszahlung der Grundversorgung wird nachgeholt, sobald die notwendige Applikation zur Verfügung steht“. Die Homepage des Landes www.ktn.gv.at ist derzeit intern verfügbar. „Die Sicherheit steht über Allem - daher erfolgt die Freischaltung der Seite erst, nachdem eine zusätzliche Sicherheitssoftware von einem externen Anbieter installiert wurde“, sagt Kurath.

Die Zahlen der Covid-Neuinfektionen sinken weiterhin: Kärnten hat mit 95 die niedrigste Inzidenz in Österreich. Der Durchschnittwert der neun Bundesländer liegt bei 177,9. Spitzenreiter ist Wien mit 277,2. In den Kärntner Krankenhäusern befinden sich derzeit 46 Corona-Patienten, von denen vier intensivmedizinisch betreut werden müssen. „Es handelt sich dabei zu 90 Prozent um Personen, bei denen die Infektion im Zuge der routinemäßigen Kontrolle als Begleitdiagnose festgestellt wurde“, erläutert Kurath und verweist darauf, dass seit der gestrigen Novelle der Bundesverordnung zwar die Maskenpflicht weitgehend gefallen ist, aber in sensiblen Bereich – wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen – weiterhin 3G gilt.

In der vergangenen Woche wurden insgesamt 1.155 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Als vollimmunisiert gelten 62,4 Prozent der Bevölkerung. Bei 43.843 Personen ist das Impfzertifikat bereits abgelaufen. Die Impfzentren des Landes in Alpe-Adria-Center in Klagenfurt und dem VEZ in Villach sind wie gewohnt, samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die ÖGK impft am Freitag von 13 bis 19 Uhr am Alten Platz in Klagenfurt. Bis Ende Mai sind in den Bezirkshauptmannschaften und den Magistraten 1.000 Ansuchen bezüglich der Befreiung von der Impfpflicht eingegangen. „Diese Ansuchen werden nun von den Behörden abgearbeitet“, berichtet Kurath.

Seit Ausbruch des Krieges wurden in Kärnten 2.697 Vertriebene aus der Ukraine erstregistriert, wobei der Großteil weitergereist ist. 132 Personen befinden sich in den Notquartieren des Landes und 23 sind im Ankunftszentrum im Schwesternheim in Klagenfurt untergebracht. Leistungen aus der Grundversorgung beziehen 1.466 Personen.

