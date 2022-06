SPÖ-Schieder gratuliert Slowenien zu proeuropäischem Richtungswechsel

Neue Regierung in Ljubljana wird im Parlament vereidigt

Wien (OTS/SK) - „Wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie sehr die Handlungsfähigkeit der EU durch einzelne EU-Staaten eingeschränkt werden kann. Wichtige Entscheidungen werden verzögert - das schadet dem Image der EU auf der Weltbühne und hat weitreichende Folgen. Daher ist es umso wichtiger, den antieuropäischen Kräften in der Europäischen Union Einhalt zu gebieten. Dass auch die slowenische Bevölkerung das möchte, hat sich in der Wahl letzten Monat gezeigt. Jetzt ist die neue Regierung offiziell im Amt und schlägt eine neue positive Richtung ein“, so der SPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament. ****

Schieder betont: „Das Regierungsteam mit einer erfahrenen EU-Politikerin als Außenministerin zu besetzen, ist ein guter Schachzug. Eine gute Freundin und Sozialdemokratin, Tanja Fajon, wird somit die slowenische Regierung in eine progressive und proeuropäische außenpolitische Zukunft führen - weg von einer Orientierung Richtung Ungarn und Polen - hin zu einer konstruktiven Zusammenarbeit in Brüssel. Dieser Richtungswechsel wird nicht nur Slowenien und uns als Nachbarland Österreich, sondern der gesamten EU guttun!“ (Schluss) bj



