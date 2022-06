Sportwetten Anbieter: So unterscheiden sie sich (FOTO)

Berlin (ots) - Sportwetten sind nicht nur während großer Fußballturniere ein wichtiges Thema für Fans, rund um das Jahr gibt es immer Gelegenheiten zu wetten. Die Sportwetten werden in den letzten Jahren immer beliebter, weil diese den Sport viel attraktiver machen für die Zuschauer. Das liegt daran, dass die Wetten den Thrill einer Sportveranstaltung deutlich erhöhen und es den Zuschauern erlauben, noch mehr mitzufiebern. Entscheidend für die Sicherheit ist es, einen passenden Sportwetten Anbieter auszusuchen, denn es gibt zwischen den einzelnen Anbietern teils marginale, teils frappierende Unterschiede. Anders bedeutet nicht zwingend schlechter, eine Lizenz gehört zu den Grundvoraussetzungen, die jeder Anbieter erfüllen muss. Zudem müssen die Anbieter für die Sicherheit der Nutzer sorgen, indem sie die Daten dieser sicher verwalten und nicht anfällig für Hacks oder ähnliches sind.

Bonusangebot ist bei Neuanmeldungen interessant

Die erste große Unterscheidung fällt auf, wenn es um die Bonuszahlung bei der Neuanmeldung geht. Da Nutzern die Finanzen wichtig sind, haben Anbieter mit großzügigen Willkommensboni die besseren Chancen. Es lohnt sich aber auch auf die Bonusbedingungen zu schauen, diese sind wichtiger als die Bonushöhe selbst.

Ein Gratisbonus zum Einstieg wird in Form von Bonusgeld gewährt. Angebote können lauten: "100 Euro Extra bei 100 Euro Einzahlung." Wenn der neue Spieler nun 100 Euro einzahlt, erhält er 100 Euro Bonusgeld. Auszahlbar ist das nicht, es muss zunächst umgesetzt werden, bevor es zu Echtgeld wird.

Auch hier unterscheiden sich die Anbieter, während einige sehr faire und durchführbare Bonusbedingungen haben, ist es bei anderen schwer bis unmöglich, die geschenkte Summe innerhalb der Zeit umzusetzen. Im schlimmsten Fall verfällt diese dann. Aber die Anzahl der Anbieter im Netz sorgt hier für Entlastung, denn jeder kann sich aussuchen, wo er wettet und so den passenden Bonus für sich finden.

Die Boni der Sportwettenanbieter haben auch den Vorteil, dass sie häufiger genutzt werden können, denn hin und wieder verschicken die Anbieter E-Mail mit tollen Boni, die auch diejenigen nutzen können, die keine Neukunden sind. Halten Sie also Ausschau nach entsprechenden Angeboten und wenn sich keines finden lässt, dann besteht auch noch die Möglichkeit, sich einfach bei einem neuen Anbieter anzumelden und die dortigen Boni zu nutzen.

Portfolio der Sportwetten Anbieter kann stark abweichen

Weltweit ist Fußball die beliebteste Sportart doch es lohnt sich, über den Tellerrand hinauszuschauen. In vielen Ländern, darunter Österreich, gibt es auch andere Sportarten, die sehr beliebt sind. So wird im Burgenland Wassersport geschätzt, ein guter Anbieter für Sportwetten sollte sein Portfolio immer auf die Interessen der jeweiligen Nutzer anpassen. Es reicht für einen guten Wettanbieter nicht aus, nur große Turniere wie die Fußballweltmeisterschaft im Programm zu haben.

Wenn ein Blick auf die angebotenen Wetten geworfen wird, zeigt sich, dass es sehr viele Unterschiede gibt. Während einige Anbieter selbst UFC-Wetten und Wetten auf E-Sports anbieten, verzichten andere auf solche Nischen und stellen nur die großen und bekannten Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und Co. bereit. Hier ist es am Nutzer zu abstrahieren und den eigenen Sportwetten Anbieter für die eigenen Interessen zu finden.

Wenn Sie auf Events im Bereich des Sports wetten möchten, die nicht sehr geläufig und eher unbekannt sind, dann kann es durchaus schwer werden einen Anbieter zu finden, der diese Events im Portfolio hat. Aber hier hilft auch die Masse an Anbietern, denn im Netz finden sich Wetten zu fast allen Sportarten. Dabei ist es jedoch wichtig, auf gültige Lizenzen zu achten, denn vor allem bei den Sportarten, die eher unbekannt sind, finden sich vermehrt schwarze Schafe. Achten Sie deshalb darauf, dass der Anbieter in einem EU-Land seinen Sitz hat und über eine gültige Lizenz verfügt. Zur Not kann auch das Impressum der Internetseite zurate gezogen werden. Denn dort finden sich fast immer die wichtigen Infos zum Unternehmen. Sollte dies nicht der Fall sein, dann gilt es eher Vorsicht walten zu lassen.

Die Quoten bei den großen Wetten

Ein drittes Augenmerk muss auf die Quoten fallen, die bei großen Turnieren, aber auch bei kleinen Spielen sehr wichtig sind. Je höher die Quoten, desto höher der Gewinn, falls der eigene Tipp richtig ist. Es kann erhebliche Schwankungen zwischen einigen Anbietern geben, sodass es sich lohnt, ein Auge auf alle namhaften Buchmacher zu werfen. Manchmal lohnt es sich sogar, nicht nur einen Anbieter für sich selbst zu wählen, sondern mehrere.

Während der eine starke Quoten beim Fußball aufweist, ist der andere in Sachen Motorsport unschlagbar. So kann der Tipp dann immer dort abgegeben werden, wo die Quoten gerade optimal sind und es sich lohnt. Deshalb sollte jeder, der gerne wetten möchte, sich die verschiedenen Anbieter genauer ansehen, um so die besten Quoten für sich zu sichern. Im Internet gibt es genug Anbieter, die alle unterschiedliche Quoten anbieten und so versuchen , die Gunst der Wettfreunde auf ihre Seite zu ziehen.

