SPÖ-Einwallner ad Takacs-Bestellung: „Österreich braucht eine rot-weiß-rote Polizei, sicher keine schwarz-türkise!“

Mit Takacs nächstes Mitglied der ÖVP-Familie in Top-Job gehievt

Wien (OTS/SK) - „Die heutige Bestätigung durch Innenminister Karner, wonach der bisherige Flüchtlingskoordinator Michael Takacs tatsächlich neuer Bundespolizeidirektor wird, ist Beweis dafür, dass die ÖVP – ob schwarz oder türkis – nach wie vor der Meinung ist, sie hat die Alleinherrschaft in der Republik Österreich und kann sich an wichtigen Ämtern und Posten bedienen. Mit der Bestellung Takacs‘ wird – nach Haijawi-Pirchner als Leiter der Direktion für Nachrichtendienst und Staatsschutz (DSN – dem ‚reformierten‘ BVT, Anm.) – einmal mehr ein Mitglied der ÖVP-Familie in einen höchstrangigen Job im österreichischen Sicherheitsapparat gehievt. Es ist ein Skandal, wenn das Amt des höchsten Exekutivbeamten mit dem nächsten ÖVP-Günstling besetzt wird. Die Aufgaben des Bundespolizeidirektors sind derart wichtig und sensibel – und Österreich braucht eine rot-weiß-rote Polizei, aber sicher keine schwarz-türkise“, kritisiert der SPÖ-Sprecher für Innere Angelegenheiten Reinhold Einwallner nach einer entsprechenden Pressekonferenz von Innenminister Karner. ****

Besonders pikant sei, so Einwallner weiter, dass Nehammer, Karner und Co, Michael Takacs als unabhängigen Sicherheitsexperten verkaufen wollen. „Das Gegenteil ist der Fall. Takacs warb im Wahlkampf 2017 fleißig für die damals noch Kurz-ÖVP und ließ sich dabei auch gerne mit Nehammer fotografieren. Von Unabhängigkeit also keine Spur“, so der SPÖ-Sicherheitssprecher Einwallner, der in dieser Causa bereits eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister eingebracht hat.

Abschließend betont Einwallner, dass es wohl notwendig sein wird, dem künftigen Bundespolizeidirektor sehr genau auf die Finger zu schauen. Sowohl seitens der Parlamentarier, als auch seitens der Öffentlichkeit. „Eigentlich ist das schade, denn die vielen fleißigen und guten Exekutivbeamten, die ihren Dienst tagtäglich auf der Straße oder in den Wachstuben versehen, hätten sich eine gute, unabhängige und fachlich unumstrittene Führung verdient“, betont der SPÖ-Sicherheitssprecher. (Schluss) sr/lp

