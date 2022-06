MMA: Das sind die größten Stars des Sports (FOTO)

Berlin (ots) - Es gibt zwei Arten, Sport zu genießen, beim aktiven Spiel oder von der Zuschauerposition aus. Bei Mixed Martial Arts (MMA) ist es für die meisten Zuschauer die bessere Wahl, wenn sie von außen zuschauen, denn hier geht es hart zur Sache. Beliebt ist die Sportart aber trotzdem, wie das wachsende Angebot an UFC Wetten zeigt. Wer ein echter Fan ist, der hat seine Lieblingskämpfer längst für sich auserkoren. Doch auch international gibt es einige echte Alltime-Stars, die in der MMA-Branche nicht mehr vergessen werden. Diese begeistern die Fans auf der ganzen Welt und werden frenetisch gefeiert. Einige der MMA-Kämpfer haben bereits jetzt Kultstatus erlangt und genießen den Ruf eines GOATS, was für den größten aller Zeiten steht. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die größten Kämpfer dieses Sports.

Die Elite ist eine Klasse für sich

MMA ist ein Sport, bei dem in verschiedenen Gewichtsklassen gekämpft wird. Doch unabhängig davon gibt es auch die Klasse der unvergessenen Elite-Kämpfer und dazu zu gehören ist für die Kämpfer alles andere als einfach. Einer von ihnen ist Anderson Silva, besser bekannt als "The Spider". Obwohl es elf Niederlagen in Kämpfen für ihn regnete, hat sein einzigartiger Kampfstil dafür gesorgt, dass er zu einer Legende wurde. Eine Siegesserie mit 16 Siegen am Stück machte den Brasilianer unsterblich und er gehört zu den legendärsten MMA-Kämpfern aller Zeiten.

Joao Carvalho - der tragische Held

Der Portugiese Joao Carvalho ist als tragischer Held in die Geschichte des MMA eingegangen. Nachdem er in Dublin beim Kampf gegen Charlie Ward technisch Ko. geschlagen wurde, erlitt er schwere Verletzungen. Es folgte eine Notoperation, die den jungen Kämpfer aber nicht retten konnte. Zwar gehört er durch seine sportlichen Leistungen nicht zur Elite der Kämpfer, ist aber definitiv unvergessen, denn sein Schicksal geht selbst eingefleischten Fans nahe.

Amanda Nunes - die Lady mit der eisernen Faust

Amanda Nunes Name darf nicht fehlen, wenn es um die sogenannten GOATs der MMA-Szene geht. Sechs Jahre war sie ungeschlagen, gewann gegen namhafte Kämpferinnen wie Ronda Rousey, Miesha Tate und Holly Holm. Erst Julianna Pena konnte sie stoppen, nach zwei Runden ging sie im Kampf bereits K. o. Nunes erholte sich daraufhin nicht wieder von der erschreckenden Pleite und konnte nicht mehr zu ihrer Herrschaft zurückfinden. Dennoch waren ihre Siege so beeindruckend, dass sie bis heute zu einer der erfolgreichsten weiblichen MMA-Kämpferinnen gehört.

Jon Jones - der Mann mit den inneren Dämonen

Jones war und ist ein brillanter MMA-Kämpfer, doch er machte mehr mit seinen Skandalen von sich reden als mit seinen Kämpfen. Ständige Fehltritte sorgten dafür, dass sein Stern verglühte, doch wenn Jones im Oktagon steht, gibt es nur noch den Kampf. Er ist ein Rätsel, ein Mysterium und weiß immer, wie er rechtzeitig und passenden reagieren muss. "Chirurgische Präzision", nennen die Gegner seine Kampftechnik und wer gegen Jones antritt, weiß, dass das kein einfacher Kampf wird. Zehnmal verteidigte er seinen Titel im Halbschwergewicht, es wird gemunkelt, dass er zurückkehrt und im Schwergewicht kämpfen möchte.

Stipe Moicic - Held im Schwergewicht

Einer der größten Kämpfer aller Zeiten im Bereich MMA ist definitiv Stipe Moicic. Er schaffte es im Schwergewicht bei MMA einen Titel ganze dreimal hintereinander zu verteidigen und zählt deswegen zu Recht zu den besten Kämpfern dieses Sports. Außerdem zeigte der tapfere Moicic schon häufiger, dass ihm Rückschläge nichts anhaben können und er diese eher zu noch größerer Motivation nutzt. In Zukunft dürfen Fans des Sports noch viel von diesem Fighter erwarten, denn sein Weg ist noch längst nicht vorbei.

Conor McGregor

Im Bereich UFC ist Conor McGregor einer der größten Kämpfer aller Zeiten, da er der erste doppelte Sieger in der Historie dieses Sports ist, indem er Alvarez niederrang und sich so den Titel holte. Aber man merkt, dass das Alter am Champion nagt und seine Leistungen in den letzten Kämpfen beweisen dies. Er konnte drei der vergangenen vier Kämpfe nicht gewinnen und musste sich geschlagen geben. Aber in der Vergangenheit zeigte McGregor bereits, dass er einer der ganz großen im MMA ist. Sein Name reicht aus, um Fans auf der ganzen Welt in Schwitzen zu bringen, so ist er mittlerweile weit über den Sport hinaus bekannt und gilt zudem als einer der reichsten Sportler der Welt. Max Holloway

Max Holloway zählt zwar nicht zu den absoluten Top-Stars im MMA, aber er zeigt immer wieder, dass er dies durchaus werden kann. In der Vergangenheit zeigte er bereits in großen Kämpfen mit großen Gegnern, dass er auch diese auf die Bretter schicken kann. Damit wurde klar, welches Potenzial in Holloway steckt und deshalb ist für die Zukunft zu erwarten, dass er einer der ganz großen der Szene werden wird. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Holloway die Krone im MMA aufsetzt und sich den ein oder anderen Titel sichern kann.

