Zweite Nationalratspräsidentin Bures lud zum Rosenfrühstück in den Wiener Volksgarten

Brustkrebspatientinnen besuchten den ihnen gewidmeten Rosenstock

Wien (PK) - Donnerstagvormittag lud Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures Brustkrebspatientinnen und Vertreter:innen der Österreichischen Krebshilfe (ÖKH) zu einem Frühstück in den Wiener Volksgarten. Dort hatte sie im vergangenen Jahr allen an Brustkrebs Erkrankten und deren Angehörigen einen eigenen Rosenstock gewidmet, der sich den Besucher:innen heute in voller (rosa) Blüte präsentierte.

Doris Bures, Pink-Ribbon-Botschafterin der ersten Stunde, dazu: "Die rosa Schleife ist uns allen als internationales Symbol im Kampf gegen diese heimtückische Erkrankung ein Begriff. Ich wollte darüber hinaus ein ganzjähriges Zeichen setzen, das Betroffenen Mut macht und alle Spaziergänger:innen an die Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen erinnert". Als begeisterte Wienerin, leidenschaftliche Parlamentarierin und Naturliebhaberin habe sie sich keinen besseren Ort für den Rosenstock als den Wiener Volksgarten aussuchen können, so die Zweite Nationalratspräsidentin. Schuss (red)

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des Parlaments.

