Grüne Wien/ Huemer: Sanierung der Gemeindespitäler überfällig - Wo ist das Investitionsprogramm für Kinder- und Jugendpsychiatrie?

Wien (OTS) - „Die Sanierung der Wiener Spitäler ist längst notwendig und wir begrüßen, dass dieser Schritt nun endlich gemacht wird. Aber ich frage mich jedoch, wo bleibt das personelle Investitionsprogramm in die Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie?“ kommentiert Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, die heute präsentierte Modernisierung der Gemeindespitäler, „In der Wiener Kinder- und Jugendpsychiatrie ist Gefahr in Verzug. Gesundheitsstadtrat Hacker muss hier umgehend handeln und zum Wohle der Kinder für Verbesserung sorgen. Allem voran mit attraktiven Entlohnungsmöglichkeiten für das hoch belastete Personal. Die Unterversorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher in Wien ist desaströs.“

Ein Milliarden-Investitionspaket in die Infrastruktur der Gemeindespitäler macht nur Sinn, wenn auch gute Arbeitsbedingungen für das benötigte Personal gibt.

