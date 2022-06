Kaup-Hasler zum Tod von Otto Staininger: „Bildung und Kunst gingen bei ihm Hand in Hand“

Kultur- und Wissenschaftsstadträtin gedenkt des „vielseitigen, engagierten Künstlers und Humanisten“

Wien (OTS) - „Otto Staininger war ein Mann des Wortes ebenso wie der Kunst“, so die Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod des bildenden Künstlers und Schriftstellers. „Selbst umfassend im Geist des Humanismus gebildet, gingen bei Staininger auch Bildung und Kunst immer Hand in Hand. Kunst direkt zu den Menschen zu bringen war dabei sein zentrales Anliegen, das sich in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern ausdrückte. So zeichnet sein vielseitiges Engagement das Bild eines feinsinnigen Universalisten. Ob als Kulturmanager, Galerist, im Dokumentationsarchives des österreichischen Widerstandes oder als Mitglied des österreichischen P.E.N. – Otto Staininger wirkte auf vielfältige Weise im Sinne eines umfassenden Bildungs- und Kulturgedankens. Und so bin ich sicher, dass uns die Früchte seines Wirkens noch lange begleiten werden."

Rückfragen & Kontakt:

Judith Staudinger

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

Tel.: 01 4000 81169

judith.staudinger @ wien.gv.at