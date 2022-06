Taschner: Bundesregierung stärkt Autonomie der Schulen

ÖVP-Bildungssprecher: Ausweitung der schulorganisatorischen, -unterrichtlichen und -zeitlichen Gestaltungsmöglichkeiten

Wien (OTS) - "Die vorliegende Novelle dient der Erweiterung der schulautonomen Gestaltungsmöglichkeiten in den Bereichen der Schulorganisation, der Unterrichtsgestaltung und der Schulzeit. Damit stärken wir als Regierungsfraktionen die Eigenverantwortung der Schulen, damit Eigenständigkeit und Selbstorganisationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ausgebaut und gestärkt werden", betont heute, Donnerstag, ÖVP-Bildungssprecher Abg. Rudolf Taschner anlässlich der Sitzung des Unterrichtsausschusses. Für Taschner ist besonders die Überführung der ab dem Schuljahr 2005/06 an zahlreichen Standorten erprobten Schulversuche "Modulare Oberstufe" (MOST) und "Neue Oberstufe mit verstärkter Individualisierung" (NOVI) in das Regelschulwesen wichtig.

Taschner betont dabei auch die Förderung der Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und den sorgfältigen Umgang mit deren Lern- und Lebenszeit. "Wir zielen darauf ab, Schülerinnen und Schüler und ihre Talente und Bedürfnisse noch stärker als bisher in den Vordergrund zu rücken. Wesentlich dabei ist die Flexibilisierung des Systems der Wahlpflichtgegenstände und der Wahlmodi, des Unterrichtsbesuches und der Beurteilungszeiträume", erklärt Taschner. So sollen die Eigenständigkeit und Selbstorganisationsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler durch die Öffnung der Beurteilungszeiträume und der Ermöglichung, Unterrichtsgegenstände vorzuziehen, zu wiederholen oder auszutauschen, gefördert werden.

"Als Regierungsfraktionen setzen wir mit der Stärkung der Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Selbstorganisation unserer Schulen den richtigen Kurs fort. Denn bestimmte Entscheidungen werden am besten vor Ort gefällt", unterstreicht Taschner abschließend. (Schluss)

