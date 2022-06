honey & bunny und Die Josefine: Eine verwegene Frühstücksgeschichte

Wer hat schon einmal auf den Stiegen eines Hotels gefrühstückt? Oder im Bett mit Anzügen, die jenen der Netflix-Serie „Haus des Geldes“ nachempfunden sind?

Wien (OTS) - honey & bunny schauen sich Konventionen von allen Seiten an. Diesmal haben sie darüber nachgedacht, warum wir eigentlich so essen, wie wir essen. Warum wir eigene Speisemöbel, komplizierte Esswerkzeuge und jede Menge an Geschirr verwenden? Warum wir in unbequemer Kleidung und nicht im Overall sitzen? Wie sind diese Gewohnheiten entstanden?

In ihrem neuen Buch „wie wir essen“, erschienen im Böhlau-Verlag, Wien zeigen Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter in wunderbar inszenierten Bildern, was alles möglich wäre, wenn wir nur von den Konventionen wegdächten. Sie essen farbenprächtig im Lift, prosten einander im Kuhstall zu oder sitzen auf Tischen, und speisen von den Sesseln. Der Textteil besteht aus einer spannend aufbereiteten Kulturgeschichte des Essens und unserer – von ihnen völlig auf den Kopf gestellten – Gewohnheiten.

Nicht zufällig haben sie ihr Buch im Rahmen eines Fotoshootings mit einem Frühstück im Hotel „Die Josefine“ vorgestellt. Gastgeber Manfred Stallmajer hat das Frühstücksbuffet in seinem Hotel durch serviertes Frühstück ersetzt, um dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen. Ebenso wie die beiden Autor:innen setzt er auf eine Abkehr von der Wegwerf-Essgesellschaft.

„wie wir essen“ ist ein Buch zum Schmunzeln, zum Nachdenken und zur Freude über wunderschöne Bilder.

Fotoshooting

by Daisuke Akita

making of by Christian Fischer

Bildmaterial zum downloaden

Bilder und Texte stehen für eine redaktionelle Verwendung und bei Erwähnung von Böhlau Verlag / Hotel Die Josefine honorarfrei zur Verfügung. Bei den Bildern ist die Quellenangabe (fotocredit) ©menassemenasse_C. Fischer anzuführen.

Bild_Buchpräsentation:

Manfred Stallmajer (Gastgeber Hotel Die Josefine), Waltraud Moritz (Böhlau Verlag), Martin Hablesreiter und Sonja Stummerer (honey und bunny), Peter Menasse (menassemenasse Kommunikation)



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Menasse-Eibensteiner

petra @ menassemenasse.at

+43 699 126 39 220

www.menassemenasse.at