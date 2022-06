Heißer Sommer – Koza (Grüne) an Deutsch und Kucher: Ist die SPÖ den Beschäftigten des Klimaministeriums die Klimaanlage neidig?

Klimaanlage am Klimaschutzministeriums-Standort Stubenbastei wurde erneuert – Büro der Ministerin befindet sich in der Radetzkystraße

Wien (OTS) - Ein bisschen ratlos reagiert Sozialsprecher Markus Koza (Grüne) auf Äußerungen von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und des Nationalratsabgeordneten Phillip Kucher (beide SPÖ) zur Erneuerung einer kaputten Klimaanlage am Standort Stubenbastei (Stubenbastei 5, 1010 Wien) des Klimaschutzministeriums. Diese kommt den 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Beschäftigte, die ein Recht auf gute Arbeitsbedingungen haben - zu Gute, die dort tagtäglich ihren Dienst im Sinne des Klimaschutzes und der Republik Österreich verrichten, so Koza. Das Büro der Ministerin befinde sich hingegen im Amtsgebäude Radetzkystraße (Radetzkystraße 2, 1030 Wien), stellt Koza klar. „In der Hitze des Gefechts kann einem so ein Missverständnis schon mal passieren“, sagt Koza, der sich nur schwer vorstellen kann, dass ausgerechnet die Arbeiter:innen-Partei SPÖ den Beschäftigten im Klimaschutzministerium angemessene Arbeitsbedingungen und erträgliches Raumklima nicht vergönnt.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at