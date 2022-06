TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Aus Vorarlbergs Bergen zu Olympiagold“

Am 12. Juni um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Alpin-Ski-Asse Katharina Liensberger und Johannes Strolz sowie Snowboarder Alessandro Hämmerle sorgten mit ihren Goldmedaillen in Peking für die erfolgreichsten Olympischen Spiele in der Geschichte Vorarlbergs. So unterschiedlich der Weg der drei nach ganz oben war, ein Erfolgsgeheimnis eint sie: das Kraftsammeln in der Natur der Vorarlberger Berge. Drei Olympia-Helden aus dem Ländle erzählen über Heimat, Anfänge und Erfolg. Die TV-Dokumentation „Aus Vorarlbergs Bergen zu Olympiagold“ ist am Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich“ in ORF 2 zu sehen.

Während Katharina Liensberger schon seit einigen Jahren als Nummer eins im ÖSV-Damenteam gilt und bei Großanlässen bereits sieben Medaillen erobert hat, kann Johannes Strolz nur als die Sensation des Jahres bezeichnet werden. Als kaderloser Athlet schien sein Karriereende deutlich näher als ein Startplatz bei Olympia – wo bereits sein Vater Hubert Strolz 1988 Gold und Silber gewonnen hatte. Der Dritte im Bunde, Alessandro Hämmerle, war mit drei Weltcup-Gesamtsiegen der Top-Boardercrosser der letzten Jahre, aber erst bei seinen dritten Winterspielen und trotz großem Favoritendruck kürte er sich zum Olympia-Sieger.

Gestaltung: Thomas König, Andreas Blum, Thomas Österle, Bernhard Stadler

Regie: Bernhard Stadler

Kamera: Mike Tavera

Schnitt: Klaus Feurstein

Sprecher: Rüdiger Wenk

Redaktion: Gerd Endrich

Gesamtleitung: Markus Klement

Rückfragen & Kontakt:

Christine Moll

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22228

christine.moll @ orf.at

vorarlberg.ORF.at