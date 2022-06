Drinkhalm: Die beste Junior Company 2022 kommt aus Kärnten

Klagenfurter Team gewinnt im Österreich-Finale mit einem Strohhalm-Drink. Zweiter wurden die Schüler:innen von Reloded.jc aus der Steiermark, Dritter aw[e]areness aus Tirol

Wien (OTS) - Es war ein enges Rennen: Im großen Österreich-Finale gingen acht Landessieger mit großartigen und innovativen Produkten an den Start. Am Ende sicherte sich Drinkhalm den Titel als Österreichs beste Junior Company des Jahres 2022. Die Idee eines Getränks, das ganz ohne Verpackung und nur mit einem Papierstrohhalm auskommt, begeisterte die Fachjury.

Begleitet von freudigem Kreischen holten sich die Schüler:innen des BG/BRG Mössinger Klagenfurt am 1. Juni in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) den Sieg. Drinkhalm wird Österreich somit als beste Junior Company beim Europa-Wettbewerb von 12. bis 14. Juli 2022 in Tallinn (Estland) vertreten. Zweiter wurden die Schüler:innen von Reloded.jc aus der Steiermark mit stylishen Bags aus Lodenstoff, Dritter aw[e]areness aus Tirol mit T-Shirts, die für das Thema „Mental Health“ sensibilisieren.

Neben den Stockerlplätzen gab es heuer erstmals Preise in den Sonderkategorien „Essen & Trinken“ sowie „Nachhaltigkeit“ zu holen. Die Junior Company After eat aus Kärnten, welche übriggebliebene Speisen von Caterern für Jugendliche zugänglich macht, konnte Hauptsponsor Coca-Cola unter 16 Einreichungen begeistern und wird neben Geld- und Sachpreisen zu Netzwerktreffen mit Startups und Social-Business-Projekten eingeladen. Den Sonderpreis Nachhaltigkeit gewann ReFlame aus Wien mit der Geschäftsidee von Kerzen, die gleich zweifach brennen: Die Gründer:innen können dieses Konzept nun in einem Workshop, der von Social Impact Award Austria gesponsert wird, weiterentwickeln.

Viele nachhaltige Produktideen

„Ich gratuliere den Gewinner-Projekten sehr herzlich! Wobei alle Ideen, die es ins Finale geschafft haben, großartig sind. Ich bin begeistert, wie viel Kreativität die Schülerinnen und Schüler bewiesen und wie viel Herzblut sie in ihre Produkte gesteckt haben. Besonders positiv ist mir aufgefallen: Bei allen Produkten wird der Gedanke der Nachhaltigkeit groß geschrieben - so wird von unseren Jung-Entrepreneurs die Wirtschaft für Morgen gestaltet“, sagt Carmen Goby, WKÖ-Vizepräsidentin und stv. Vorsitzende im Vereinspräsidium von Junior Achievement Austria.

„Die Junior Companys sind eine ideale Lernumgebung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben Kompetenzen, die ihnen sowohl in ihrem Schul- als auch im späteren Berufsalltag helfen – das reicht von Planung und Organisation über Teamfähigkeit bis hin zu Präsentationstechniken und Verkaufstalent, Marketing oder Kalkulation. Ja, und auch der Umgang mit Rückschlägen und Misserfolgen, die unweigerlich zum Unternehmertum gehören, ist eine wichtige Erfahrung “, sagt Jürgen Roth, Präsident von Junior Achievement Austria: „Wir würden uns wünschen, dass jeder junge Mensch in Österreich diese Kompetenzen im Laufe seiner Schulkarriere erwerben kann.“

Jemand, der zu diesem Thema viel erzählen kann, ist die Junior-Company-Lehrkraft 2022, nämlich Eckhard Gussmack von der HTL Waidhofen/Ybbs. Diese Auszeichnung hat er seinen zufriedenen Schüler:innen zu verdanken. Der selbsternannte „Senior“ hat über die Jahre 43 Junior Companys begleitet und hatte immer „eine Riesenhetz“. Als besonders lehrreich erwies sich für alle Beteiligten eine Insolvenz, die auch drunter war. Die Kombination aus voreiligen Materialbestellungen und einem nicht funktionierenden Prototypen führte geradewegs in die Pleite: Die gescheiterten Gründer:innen mussten je 25 Euro zuschießen, während die Parallelklasse schöne Gewinne einfahren konnte.

Mehr als 50.000 Jugendliche

Das Junior Company Programm setzt sich seit 26 Jahren für die praxisnahe Vermittlung von Wirtschaftswissen ein. Seither wurden mehr als 50.000 Jugendliche begleitet und rund 4.500 Unternehmensgründungen in ganz Österreich gestartet und erfolgreich abgewickelt. Neben den Programmen für Schüler:innen der

Oberstufe und der Unterstufe gibt es seit 2022 ein eigenes Junior-Company-Programm für Volksschulen. Damit werden wirtschaftliche und soziale Kompetenzen, Unternehmergeist und selbstständiges Arbeiten gefördert. Jedes Jahr nehmen 3.000 bis 4.000 Schüler:innen an mehr als 150 Schulstandorten in ganz Österreich teil. (PWK244/HSP)

Die Besten des Jahrgangs 2022

Das sind die acht Österreich-Finalist:innen und Landessieger:

Burgenland

Junior Company: Touché Deluxe

Schule: ecole Güssing

Produkt: Hochwertige Badesalze, Peelings und Lippenpflege, aus regionalen Zutaten und mit nachhaltigen Ressourcen von Einzelhand verpackt

Online: https://www.instagram.com/touche_deluxe/

Kärnten

Junior Company: Drinkhalm

Schule: BG/BRG Mössinger, Klagenfurt

Produkt: Ein Papierstrohhalm, dessen Füllung im Handumdrehen einen Drink kreiert

Online: https://www.instagram.com/drinkhalm/

Niederösterreich

Junior Company: Jausnglasl

Schule: LFS Hollabrunn

Produkt: Leberkäse im Glaus aus hochwertigem und regionalem Fleisch, ohne Emulgatoren, Farb- und Konservierungsstoffe

Online: https://www.instagram.com/jausnglasl/

Oberösterreich

Junior Company: 6pack

Schule: HTL Freistadt

Produkt: Das „6er-Tragerl“ aus recycleten Materialien hält Getränke kühl

Online: https://www.instagram.com/6pack_jc/

https://sixpack.hakhtlfreistadt.at

Salzburg

Junior Company: Agrication

Schule: HBLA Ursprung

Produkt: Ein Brettspiel bringt Jugendlichen Landwirtschaft spielerisch bei

Online: https://www.instagram.com/agrication_game/

Steiermark

Junior Company: Reloded.jc

Schule: BG/BRG Stainach

Produkt: Laptopcases und Totebags, inspiriert durch die jahrhundertelange Tradition des Urstoffes Loden

Online: https://www.instagram.com/reloded.jc/

www.reloded.at

Tirol

Junior Company: aw[e]areness

Schule: Ferrarischule Innsbruck

Produkt: Selbst genähte und mit individuellen Sprüchen bedruckte Baumwoll-T-Shirts zu den Themen „Mental Health“ und Nachhaltigkeit

Online: https://www.instagram.com/aweareness.jc/

Wien

Junior Company: ReFlame

Schule: Technologisches Gewerbemuseum

Produkt: Kerzen aus recycletem Wachs in spezieller Form.

Online: https://www.instagram.com/reflame_jc/

