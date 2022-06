SPÖ-Vorderwinkler: „Minister hat bis heute noch keinen Plan für den Herbst“

Im Unterrichtsausschuss blieb der Minister sämtliche Antworten schuldig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler ist nach dem heutigen Unterrichtsausschuss alarmiert: „Minister Polaschek hat heute keine einzige Frage hinsichtlich der Vorbereitungen auf den nächsten Corona-Herbst beantwortet. Ob er es nicht kann, oder nicht will, blieb ebenso offen wie die Frage, ob es überhaupt einen Plan gibt“, so Vorderwinkler. ****

Der SPÖ-Antrag, der Vorbereitungen auf den Herbst verlangt und konkrete Vorschläge unterbreitet, wurde in gewohnter Manier vertagt. „Man kann ihnen nicht mehr helfen“, fasst Vorderwinkler zusammen und warnt abschließend davor, den dritten Sommer in Folge zu verschlafen und neuerlich unvorbereitet in den Herbst zu stolpern. (Schluss) lk/lp

