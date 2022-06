Rekordteuerung – SPÖ-Deutsch: Kogler redet sich wieder um Kopf und Kragen und lässt die Bevölkerung eiskalt im Stich

SPÖ-Vorschläge endlich umsetzen: Steuern auf Lebensmittel, Energie und Sprit befristet streichen, Arbeitslosengeld und Pensionen rauf, Steuerung auf Arbeit runter!

Wien (OTS/SK) - Einmal mehr redet sich der grüne Vizekanzler Kogler um Kopf und Kragen. „Die Teuerung ist mit 8 Prozent so hoch wie seit fast 50 Jahren nicht mehr, doch die Regierung bleibt vollkommen untätig und lässt die Menschen eiskalt im Stich“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der scharf kritisiert, dass sich Kogler für seinen „unerträglichen ‚Hysterie‘-Sager“ noch immer nicht entschuldigt hat, sondern ihn lediglich als „falschen Begriff“ bezeichnet. „Herr Vizekanzler, in welcher Welt leben Sie?“, fragt Deutsch, der betont, dass längst kein Mensch mehr versteht, was diese Regierung meint oder macht: „Die SPÖ legt seit Monaten umfassende Pläne für eine effektive Teuerungsbremse auf den Tisch, doch die untätige Regierung lehnt jeden Vorschlag ab. Das ist in höchstem Maße unverantwortlich! Die Schlangen vor den Sozialmärkten werden immer länger, die Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten“, so Deutsch heute, Donnerstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Regierung tut das Gegenteil dessen, was notwendig ist“, so Deutsch, der kritisiert, dass ÖVP und Grüne durch die unverantwortliche Erhöhung der Richtwertmieten die Rekordteuerung weiter angeheizt haben. „Während Finanzminister Brunner an der Teuerung durch exorbitante Mehreinnahmen ein Körberlgeld in Milliardenhöhe einstreicht, können die Menschen ihre Rechnungen für Wohnen, Lebensmittel und Strom nicht mehr bezahlen“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, für den klar ist, was jetzt sofort zu tun ist: „Es braucht die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Energie und Sprit, die Senkung der Steuern auf Arbeit sowie die Erhöhung der Pensionen und des Arbeitslosengelds“, sagt Deutsch, der bekräftigt, dass „die Regierung am Ende ist und den Weg für Neuwahlen endlich freimachen soll“. (Schluss) ls/mb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/