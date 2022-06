SPÖ-Deutsch: „Menschen kommen wegen Teuerungswelle ins Schwitzen, Gewessler hat‘s dank 140.000-Euro-Klimaanlage schön kühl“

Kritik an „grüner Abgehobenheit“: Während Bevölkerung jeden Euro zweimal umdrehen muss, wirft Klimaministerin Geld der Steuerzahler*innen beim Fenster hinaus

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik an der grünen Klimaministerin Gewessler geübt. „Die grüne Abgehobenheit mitten in Zeiten der Rekordteuerung ist unfassbar. Die Bevölkerung muss jeden Euro zweimal umdrehen, immer mehr Menschen müssen sich zwischen Stromrechnung-Zahlen oder Essen entscheiden, doch die Klimaministerin wirft ungeniert das Steuergeld beim Fenster hinaus. Während die Menschen in Österreich wegen der Teuerungswelle immer mehr ins Schwitzen kommen, hat’s die grüne Klimaministerin auf Kosten der Steuerzahler*innen dank einer Luxus-Klimaanlage um unglaubliche 143.000 Euro schön kühl“, so Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Beim wichtigen Thema Klimaschutz ist Gewessler säumig und bringt nichts weiter, aber wenn es um ihr eigenes Wohlbefinden geht, kann es Gewessler gar nicht schnell genug gehen. Der Anstand hat sich angesichts der grünen Prasserei mit Steuergeld schon längst mit Grausen von der Kogler-Partei abgewendet“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

