Sima/Biedermann: Begrünung und Verkehrsberuhigung im IKEA-Umfeld beim Westbahnhof im Laufen

Aus asphaltiertem Parkplatz in Langauergasse wird bis Jahresende Top-Grünfläche mit viel cooling und neuen Bäumen

Wien (OTS) - Da bleibt kein Stein am anderen: Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ laufen die Umgestaltungsmaßnahmen im IKEA-Umfeld beim Westbahnhof bereits auf Hochtouren. Der Asphalt des ehemaligen Parkplatzes ist aufgebrochen und wird aktuell abgetragen – der wenig attraktive Platz weicht einer modernen Grünfläche mit cooling-Elementen und Bäumen. Unter Einbeziehung der Wünsche der Anrainer*innen werden bis zum Jahresende Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und zur Aufwertung des Grätzls oberhalb der Mariahilfer Straße gesetzt. Insgesamt werden rund 15.000 Quadratmeter Fläche neugestaltet. Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Merja Biedermann sowie der Vorsitzende der Verkehrskommission Dietmar Baurecht haben die Baustelle am Langauergasse heute besucht und sich eine Bild vom Baufortschritt gemacht. „Ich freue mich, dass wir in diesem Grätzl gemeinsam mit dem Bezirk eine massive Aufwertung und neue Grünflächen für die Anrainer*innen schaffen, ein weiteres schönes Projekt nach unserem Motto ´Raus aus dem Asphalt´“, so Sima. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Biedermann: „Toll, dass die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Grätzls nach den Wünschen der Bevölkerung begonnen haben. Ich hoffe, es wird eine richtige Wohlfühlzone für die Menschen in unserem Bezirk, danke an die Stadt für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung“ und der Vorsitzende der Verkehrskommission des 15. Bezirks, Dietmar Baurecht, ergänzt: „Auch in Sachen Verkehrsberuhigung im Grätzl konnten wir die Anliegen der Anrainer*innen integrieren, ein wirklich tolles Gemeinschafts-Projekt für den 15. Bezirk.“

Aus Parkplatz wird attraktive Grünfläche

Der während der Bauarbeiten des autofreien City-IKEAs als Abstellfläche für die Baucontainer genützte Parkplatz hinter dem Westbahnhof bei der Langauergasse wird aktuell zu einem begrünter Stadtraum gestaltet. Es wird künftig attraktive Sitzgelegenheiten, Spiel- und Wasserelemente geben, die Gehsteige und Aufenthaltsflächen werden mit hellen, sickerfähigen Betonsteinen gepflastert. Neue Grün- und Staudenbeete werden errichtet, bestehende Grünstreifen wie beispielsweise in der Gerstnerstraße verbreitert und mit neuer Staudenbepflanzung begrünt. Zusätzlich werden 13 neue Bäume gepflanzt. Aus einem Parkplatz im dichtverbauten 15. Bezirk wird eine attraktive Grünfläche für alle.



Premiere: Netlon-Rasen für Feuerwehreinfahrten

Oberstes Credo von Planungsstadträtin Ulli Sima ist „Raus aus dem Asphalt“ – das ist in einer Millionenstadt nicht überall möglich. Und daher wird laufend an neuen Möglichkeiten geforscht. Eine besondere Herausforderung sind Feuerwehrzufahrten, die spezielle Anforderungen stellen. In der Langauergasse wird im Zuge der Umgestaltung erstmals der sogenannte Netlon-Rasen verlegt, als grüne Alternative zu sonst zehn Meter breiten asphaltierten Flächen. Das österreichische Produkt ist speziell für Feuerwehrzufahrten und Veranstaltungsgelände entwickelt worden. Es besteht aus drei Schichten und ist besonders belastbar.

Friedrichsplatz: attraktiver und verkehrsberuhigt

Nicht unweit von der Langauergasse befindet sich der Friedrichsplatz, der im Zuge der Umgestaltungen zu einer Fußgänger*innenzone wird, wobei das Radfahren in beide Richtungen möglich sein wird. Es kommen Sitzelemente, die zum Verweilen einladen. Grünbeeteinfassungen auf der Seite des Amtshauses attraktivieren den Platz zusätzlich. Im Parkbereich selbst werden zwei weitere Bäume gepflanzt, ein Trinkbrunnen installiert und drei Nebelstelen zur zusätzlichen Erfrischung errichtet.

Verkehrsberuhigende Maßnahmen – Verbesserungen für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen im Grätzl

Im Zuge der Umgestaltungen werden natürlich auch verkehrstechnische Maßnahmen gesetzt, die das Grätzl weiter aufwerten:

Linksabbiegegebot Fuchsgasse in die Gasgasse (Höhe Langauergasse) bereits in Kraft.

(Höhe Langauergasse) bereits in Kraft. die Einfahrt über den neuen Langauergasse entlang des ÖBB Gebäudes ist künftig nur für Radfahrende, Lieferverkehr, Einsatzfahrzeuge sowie Anrainer*innen mit genehmigten Stellplätzen in der Gerstnerstraße erlaubt.

Anrainer*innenparken im IKEA-Umfeld wurde schon im August 2021 umgesetzt.

wurde schon im August 2021 umgesetzt. Die Gasgasse wird von Fuchsgasse bis Zwölfergasse künftig als Einbahn geführt.

wird von Fuchsgasse bis Zwölfergasse künftig als Einbahn geführt. Auch die Staglgasse zwischen Friedrichsplatz und Gasgasse wird in eine Fußgänger*innenzone umgestaltet.

zwischen Friedrichsplatz und Gasgasse wird in eine Fußgänger*innenzone umgestaltet. Mehr Sicherheit für Radfahrer*innen

In der Gerstnerstraße wird ein baulicher Ein-Richtungs-Radweg als Anbindung an den Westbahnhof geschaffen.

wird ein baulicher Ein-Richtungs-Radweg als Anbindung an den Westbahnhof geschaffen. Weiters wird die Radfahrrelation von der Mariahilfer Straße stadteinwärts in die Gerstnerstraße verbessert.

In der Gasgasse ist künftig Radfahren gegen die Einbahn möglich.

