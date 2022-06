St. Anna Kinderkrebsforschung setzt auf Gleichstellung

Gemeinsam mit dem Beratungsteam von „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus“ hat die St. Anna Kinderkrebsforschung einen Gender Equality Plan erstellt

Eine strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema der Geschlechtergleichstellung war uns ein wichtiges Anliegen, weshalb wir uns hier einem professionellen Beratungsprozess unterzogen haben Jörg Bürger, CFO & Managing Director St. Anna Kinderkrebsforschung 1/2

Dabei war uns besonders wichtig, nicht nur die Fördervorgaben formal zu erfüllen, sondern das Thema in bestehende Strukturen einzubetten, um uns in Sachen Gleichstellung kontinuierlich zu verbessern Jörg Bürger, CFR & Managing Director St. Anna Kinderkrebsforschung 2/2

Wien (OTS) - Seit diesem Jahr ist ein sogenannter Gender Equality Plan für Organisationen notwendig, um an Einreichungen am Europäischen Forschungsrahmenprogramm teilnehmen zu können.

Diversität und Inklusion sind schon lange in der Unternehmenskultur der St. Anna Kinderkrebsforschung verankert. „ Eine strukturierte Auseinandersetzung mit dem Thema der Geschlechtergleichstellung war uns ein wichtiges Anliegen, weshalb wir uns hier einem professionellen Beratungsprozess unterzogen haben “, erklärt Jörg Bürger, CFO & Managing Director.

Gemeinsam mit dem geförderten Beratungsprojekt „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus“ wurde der Gender Equality-Plan erstellt. „ Dabei war uns besonders wichtig, nicht nur die Fördervorgaben formal zu erfüllen, sondern das Thema in bestehende Strukturen einzubetten, um uns in Sachen Gleichstellung kontinuierlich zu verbessern “, so Jörg Bürger.

Grundlage für den Gender Equality Plan war die Analyse der 100 Prozent-Beraterin Joy Marogna, die den Status-Quo in Sachen Gleichstellung am Institut ermittelt hat. Im Rahmen mehrerer Workshops konnte sich die Belegschaft an der Definition der Maßnahmen für den Gender Equality Plan beteiligen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit wurde im Rahmen eines kurzen Videos festgehalten https://youtu.be/sV2FJHHyNt0

Für das Video durfte das Produktionsteam von Dreh & Schnitt und „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus“ hinter die Kulissen der St. Anna Kinderkrebsforschung blicken und mit den Beteiligten sprechen.

Das Beratungsangebot wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Österreich sowie des Bundesministeriums für Arbeit finanziert. Unternehmen werden kostenfrei bei der Gestaltung transparenter Entgeltsysteme und fairer Karrierechancen unterstützt.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Hornberger

+43 664 80 537 2685

hornberger @ 100-prozent.at