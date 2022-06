Fotoausstellung „QUEER MOMENTS in LOST PLACES in Simmering“ erzählt gelebte Geschichte und baut damit gesellschaftliche Barrieren ab

Barbara Essl zeigt eine unbekannte Seite von Simmering indem sie die geheimnisvolle Schönheit gesellschaftlicher Vielfalt an verlassenen Plätzen zum Leben erweckt.

Wien (OTS) - Die Kunstfotografin Barbara Essl reist seit vielen Jahren durch Europa und fotografiert stillgelegte Fabriksgelände, verlassene Krankenhäuser und andere nicht mehr „gebrauchte“ Gebäude und Plätze. Ihr neuestes Projekt „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ hat sie nach Simmering geführt. Das Ergebnis ihrer Arbeit wird im Rahmen einer Kunstfotoausstellung von 1. bis 24. Juni 2022 im Amtsgebäude Simmering gezeigt.

Die Fotoshootings fanden über die letzten Monate an verlassenen und/oder historischen Orten in Simmering statt. Schauplätze waren unter anderem der Alberner Hafen, Schloss Thürnlhof, ein Abbruchhaus, der Friedhof der Namenlosen sowie ein verlassenes Areal am Wiener Zentralfriedhof. Diese historischen Plätze sind für die Künstlerin Schauplatz und Vermächtnis zugleich und bilden die Kulisse für QUEER MOMENTS. In überraschend neuem Setting wird die radikale Veränderung des soziopolitischen Lebens in den 1920er-Jahren gezeigt. Was früher im Verborgenen blieb, entfaltet in den Kunstbildern von Barbara Essl eine ungeahnte Kraft, die uns als Gemeinschaft noch stärker macht. Vertraute Alltagsszenen werden von allen Konventionen befreit und erzählen persönliche Geschichten – und damit auch die gelebte Geschichte Simmerings.

Barbara Essl: „ Lost Places sind unglaublich spannende Orte, die aus dem Fokus und scheinbar aus der Zeit gefallen sind. Als Künstlerin möchte ich die diesen Orten innewohnende Mystik sichtbar machen. “ Ähnlich ist es beim Thema Queer: Auch hier gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen dem äußeren Schein und der inneren Wahrheit. Über viele Jahrzehnte war es nicht möglich, seine wahre Identität zu zeigen. Mit ihrer Kunst möchte Barbara Essl an diese dunkle Zeit erinnern und gleichzeitig die Schönheit sowie geheimnisvolle Anziehungskraft der gesellschaftlichen Vielfalt zeigen und damit zu einer neuen Normalität beitragen.

QUEER MOMENTS ist eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Queer Dance im Gemeindebau. Ziel ist es, den Begriff „queer“ nicht mehr mit „ausgrenzend anders“ sondern mit „individuell und inklusiv anders“ zu besetzen. Vereins-Obfrau Karin Erhart: „ Jeder Mensch hat das Recht, seine Individualität zu leben und zu genießen – QUEER MOMENTS feiert diese Freiheit der Gesellschaft. QUEER MOMENTS soll als Einladung zum gesellschaftlichen Diskurs gesehen werden, um für alle Menschen eine barrierefreie Gesellschaft zu ermöglichen. “

Gelebte Geschichte macht Simmering bunter und lebenswerter

Bezirksvorsteher Thomas Steinhart begrüßt die Initiative QUEER MOMENTS sehr und stellt auch die Räumlichkeiten für die öffentliche Vernissage zur Verfügung: „ Simmering ist ein Bezirk der Vielfalt mit Akzeptanz und Wertschätzung für alle Menschen. Mit den Fotografien des Projektes „QUEER MOMENTS in LOST PLACES“ bringt der Verein Queer Dance im Gemeindebau wieder ein spannendes Kulturangebot in unseren Bezirk. “

Kuratiert wird die Ausstellung von Andreas Brunner, Co-Leiter von QWien, Zentrum für Queere Geschichte, und Tatjana Gabrielli, LGBTIQ-Aktivistin und Vorsitzende der SoHo Wien. Andreas Brunner: „ Ich finde die Idee, queere Geschichte in die Geschichte von Simmering einzuschreiben, sehr schön. Auch wenn sie eine fiktive ist, die verlassene Ort im Bezirk mit queerem Leben erfüllt. “ Tatjana Gabrielli: „ Sichtbarkeit gehört zu den wichtigsten Zielen der LGBTIQ Bewegung - sie bedeutet Hoffnung, Mut und Sicherheit. Dass wir nun auch unsere Geschichte sichtbar machen, zeigt, wie weit wir gekommen sind. Danke an alle, die an der Ausstellung QUEER MOMENTS in LOST PLACES in Simmering mitgewirkt haben. “

QUEER MOMENTS Eventreihe lädt zum gesellschaftlichen Diskurs ein

Unter dem Dach von „QUEER MOMENTS“ sind im Juni 2022 gleich mehrere Events in Simmering geplant, die Menschen generationenübergreifend und über alle Bezirksgrenzen hinweg zum gesellschaftlichen Diskurs einladen. Glanzvoller Abschluss ist die QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude, die am 25. Juni 2022 erstmals stattfindet.

QUEER NIGHT presented by VELO

Die Initiative QUEER MOMENTS ist überparteilich und wird von engagierten Zivilpersonen aber auch von zahlreichen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen unterstützt. So ist VELO Namenssponsor und Eventpartner der QUEER NIGHT im Schloss Neugebäude.

Weitere Unterstütung kommt von:

Billa, Buschenschank Ausblick Wien, Café Frog, Damenspitz, Lampert Hofer, Bioweingut Lenikus, Velo, Vöslauer, Styling by Tichy, Weingut Johann Müllner, MISS EARTH Austria sowie die Blumenhandlung Blütenzeit

Verein Queer Dance im Gemeindebau

Queer Dance im Gemeindebau ist ein gemeinnütziger und überparteilicher Verein, der sich durch die Organisation von queeren Tanzveranstaltungen in Simmeringer Gemeindebauten überregional einen Namen gemacht hat. Ziel der Vereinsgründer war es, unsichtbare gesellschaftliche Barrieren durch gemeinsame Freizeitaktivitäten abzubauen und damit zu einem liberalen, weltoffenen Miteinander beizutragen.

