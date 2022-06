SPÖ-Keck: „Der ÖVP-Bauernbund wird mehr und mehr zum Garant für Tierquälerei“

Türkis-Grün ignoriert gesamtes Begutachtungsverfahren und peitscht Paket, das Tierquälerei weiterhin zulässt, durch – „Grüne fallen sogar im Liegen noch um“

Wien (OTS/SK) - Gestern am Abend wurde bekannt, dass die Bundesregierung ihr Tierschutzpaket, das laut SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck „den Namen nicht verdient, sondern Paket zur Verlängerung der Vollspaltenböden heißen müsste“, entgegen unzähliger negativer Stellungnahmen ohne Änderungen durchpeitschen will und damit das ganze Begutachtungsverfahren ignoriert. Keck: „Der ÖVP-Bauernbund wird mehr und mehr zum Garant für Tierquälerei in Österreich. Er schert sich weder um Tierwohl noch um den demokratischen Willen der Österreicherinnen und Österreicher, die zu Hunderttausenden das Tierschutzvolksbegehren unterstützt haben.“ Insbesondere die Rolle der Grünen enttäuscht Keck hier maßlos: „Wir wissen von vielen Landwirtinnen und Landwirten, dass sie bereit wären, Änderungen herbeizuführen, doch die ÖVP-Agrarlobby verhindert durch ihr Fördersystem und ihre Blockade jeden Fortschritt und die Grünen fallen jedes Mal aufs Neue, sogar im Liegen noch um.“ ****

Keck erklärt, dass ein neues Gesetz, das beschlossen wird ohne etwa Vollspaltenböden in Zukunft zu verbieten, damit einen tierquälerischen Standard normiere, der dann über Jahrzehnte einzementiert wäre, weil auf Basis dessen Neubauten und dergleichen erfolgen würden. Dass der Landwirtschaftsminister den Koalitionsantrag als „größte Weiterentwicklung seit Bestehen des Bundestierschutzgesetzes“ bezeichnet, ist vor diesem Hintergrund ein Skandal. Selbst der Konzern REWE hielt in seiner Aussendung fest, dass die minimalen, geringfügigen Veränderungen in der Tierhaltung zu wenig sind, verweist der Abgeordnete abschließend und fügt hinzu, dass die Allianz jener, die dieses Gesetz für untauglich halten, nicht nur Tierschützer*innen und die Opposition umfasse. (Schluss) lk/lp

