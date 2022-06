Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 3.6.: „Weltwirtschaft im Krisenmodus“

Wien (OTS) - „Weltwirtschaft im Krisenmodus“ lautet der Titel des von Marion Flatz-Mäser gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 3. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Inflation in Österreich ist im Mai auf acht Prozent geklettert, der höchste Wert seit Mitte der 70er Jahre. Die Energiekosten und Lebensmittelpreise steigen, Rohstoffe sind knapp, die Lieferung von Waren von Asien nach Europa stockt, der Krieg in Europa, die Klimakrise. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende, der Gründer des Weltwirtschaftsforums Davos, Klaus Schwab, glaubt nicht, dass die alte Normalität - so wie wir sie kennen - wieder zurückkommen wird. Die Herausforderungen sind groß, die Suche nach Antworten und Lösungen komplex. Beim heurigen Weltwirtschaftsforum, das vor wenigen Tagen in Davos in der Schweiz über die Bühne gegangen ist, wurde über diese brennenden Fragen diskutiert, die die Unternehmer weltweit massiv fordern. ORF-Schweiz-Korrespondentin Marion Flatz-Mäser berichtet über die schwierige Suche nach Auswegen aus den vielfältigen Krisen.

