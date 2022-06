RHI Magnesita: Patrizia Pappacena stellt Kommunikation und Public Affairs strategisch neu auf

Stellvertreter Christoph Humitsch fokussiert sich auf Nachhaltigkeit und Innovation

Wien (OTS) - Patrizia Pappacena übernimmt die Gesamtverantwortung für die Unternehmenskommunikation bei RHI Magnesita und setzt dabei einen stärkeren Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit, Stakeholderkommunikation und Public Affairs. Nach ihren Stationen bei der Tageszeitung Österreich, der Beratungsagentur Unique Relations und als Sprecherin der Bildungsministerin a.D. Sonja Hammerschmid sowie der zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures, übernimmt Pappacena die Leitung des Kommunikationsteams. Pappacena lenkt den Fokus dabei auf eine starke öffentliche Positionierung entlang der Unternehmensstrategie, aktive Einbindung der Stakeholder und eine effizientere interne Kommunikation. Der ehemalige Kommunikations- und Kampagnenleiter der Grünen Wien, Christoph Humitsch, seit April 2021 für die Kommunikation nachhaltiger Themen, Forschung und Entwicklung beim Feuerfestkonzern zuständig, wird ab sofort ihr Stellvertreter.

Fokus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung

Als energieintensives Unternehmen legt RHI Magnesita besonderen Wert darauf, Vorreiter bei der Schaffung alternativer nachhaltiger Produktionsprozesse und der Entwicklung innovativer, grüner Produkte zu werden. Das KonzernsprecherInnen-Duo ist sich einig, dass ein laufender Informationsaustausch und intensiver Dialog von Industrie und Politik dabei essenziell sind.

Ein weiterer Schwerpunkt des neu aufgestellten Kommunikationsteams wird die Fokussierung auf die digitalen Produkte und Lösungen von RHI Magnesita sein: "Unsere Branche befindet sich im Wandel. Wir werden sicherstellen, dass durch unsere Produktinnovationen und Lösungen unsere Kunden dabei unterstützt werden, nachhaltiger und effizienter zu agieren."

„Ich freue mich, mit Patrizia und Christoph zwei Voll-Profis in ihren neuen Führungsrollen begrüßen zu dürfen. Wir stehen vor allem im Bereich grüner Energie und CO2-Reduktion vor großen Herausforderungen. Hier gilt es, die Arbeit der Public Affairs zielgerichtet aufzubauen und die Rahmenbedingungen mitzugestalten. Ich bin stolz darauf, dass wir dafür zwei MitarbeiterInnen aus den eigenen Reihen so schlagkräftig weiterentwickeln konnten“, so Stefan Borgas, CEO RHI Magnesita.

Das neue Kommunikations-Führungsduo wird Strategie und Vision des globalen Konzerns gegenüber der breiten Öffentlichkeit und den Stakeholdern platzieren und beleuchten. „Für uns ist Teamspirit nicht nur eine Floskel. Wir haben in der bisherigen Zusammenarbeit klar unsere Stärken erkannt und freuen uns auf unsere gemeinsame neue Herausforderung“, bedanken sich Pappacena und Humitsch unisono für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie meistern Hitze für globale Industrien, um ein modernes, nachhaltiges Leben zur ermöglichen. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen, bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit mit rund 12.000 MitarbeiterInnen in 28 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. Um in wachsenden Märkten zu expandieren, strebt RHI Magnesita den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

