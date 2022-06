„Die Hoffnung ist das Wichtigste“: Ö1 zum Weltflüchtlingstag am 20.6.

Wien (OTS) - Rund um den Weltflüchtlingstag am 20. Juni stehen neun Ö1-Sendungen im Zeichen des Themas Flucht – von „Logos“ bis zu „Im Gespräch“. Das detaillierte Programm ist abrufbar unter

https://oe1.orf.at/weltfluechtlingstag.

Unter dem Titel „Frieden schaffen ohne Waffen?“ stellt „Logos“ (19.05 Uhr) am Samstag, den 4. Juni Positionen der kirchlichen Friedensethik angesichts des ersten europäischen Krieges im 21. Jahrhundert vor. „Lebenskunst“ (7.05 Uhr) berichtet am Montag, den 6. Juni im Beitrag „Die Hoffnung ist das Wichtigste“ über die Flucht der Syrerin Faten und ihren Neubeginn in Österreich. „Glauben um zu überleben“ ist Thema in „Praxis“ am Mittwoch, den 15. Juni ab 16.05 Uhr in Ö1 und „Nach der Flucht - Die Suche nach einer neuen Heimat und Gemeinschaft“ heißt es am Samstag, den 18. Juni in „Tao“ (19.05 Uhr).

„Guten Morgen Österreich“ (6.10 Uhr) spielt am Montag, den 20. Juni, dem Weltflüchtlingstag, Musik von Geflüchteten und am Donnerstag, den 23. Juni ist im Rahmen des „Radiokollegs“ (9.05 Uhr) „9xÖsterreich. Erkundungen in Wien“ ein Beitrag über Flüchtlinge im Schmelztiegel Wien zu hören. „Seelische Kriegsverletzungen von Kindern wirken Generationen nach“ hält die Autorin und Journalistin Sabine Bode in „Im Gespräch“ (21.00 Uhr) am Donnerstag, den 23. Juni fest, die „Hörbilder“ (9.05 Uhr) porträtieren am Samstag, den 25. Juni unter dem Titel „Doktor Umyma‘s Tanz“ eine Wiener Ärztin aus dem Sudan, die sich seit 15 Jahren für Frauen aus afrikanischen und arabischen Communities in Österreich einsetzt. Im „Zwischenruf“ (6.55 Uhr) mit dem Titel „Geflüchtet, vertrieben, heimatlos“ am Sonntag, den 26. Juni spricht der evangelisch-methodistische Superintendent Stefan Schröckenfuchs über Facetten der Flucht.

