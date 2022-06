So leiden die Menschen in Oberösterreich psychisch: Vor allem Jugendliche sind betroffen

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Psychische Probleme haben während der Corona-Krise dramatisch zugenommen. Insbesondere junge Menschen litten unter den Auswirkungen der Pandemie. Grund genug für die AK Oberösterreich, das SORA Institute of Social Research and Consulting mit einer Umfrage unter rund 1.200 Oberösterreichern/-innen zu beauftragen, um die Dramatik der Situation wissenschaftlich zu erfassen. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 7. Juni 2022, um 9 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

So leiden die Menschen in Oberösterreich psychisch: Vor allem Jugendliche sind betroffen

die wichtigsten Studienergebnisse mit Schwerpunkt auf junge Menschen, aktuelle Probleme sowie nötige Handlungen aus Sicht der AK. Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Andreas Stangl und Mag.a Martina Zandonella vom SORA Institute of Social Research and Consulting zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz, diese ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich anmelden.





So leiden die Menschen in Oberösterreich psychisch: Vor allem Jugendliche sind betroffen

Pressekonferenz mit AK-Präsident Andreas Stangl und Mag.a Martina Zandonella vom SORA Institute of Social Research and Consulting.

Datum: 07.06.2022, 09:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Seminarraum 3, 5. Stock oder online

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich - Kommunikation

Ines Hafner, MA

+43 (0)50/6906-2178

ines.hafner @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at