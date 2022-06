20. KinderuniWien: Ein Jubiläum mit vielen Highlights

Zum 20. Jubiläum feiert die KinderuniWien live vor Ort und mit einem Fest inklusive Geburtstagsgeschenk

Wien (OTS) - Mehr als 300 Lehrveranstaltungen mit 400 Wissenschafter*innen und über 12.000 Plätzen: Zum 20. Mal bietet die KinderuniWien spannendes Wissenschaftsprogramm für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren an.

Sowohl Kinder als auch Wissenschafter*innen kehren im Jubiläumsjahr im alten Stil zurück an die KinderuniStandorte: KinderuniWissenschaft an Universität Wien, KinderuniMedizin an der Medizinischen Universität Wien, KinderuniTechnik an der Technischen Universität Wien, KinderuniBoku an der Universität für Bodenkultur Wien, KinderuniVetmed an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, KinderuniFHCampus an der FH Campus Wien und KinderuniWirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.



Mit rund 12.000 Plätzen heißt es von 11. bis 22. Juli endlich wieder: Wir stellen die Uni auf den Kopf! Ab sofort können sich junge Nachwuchsforscher*innen auf kinderuni.at durch das Programm schmökern und sich registrieren – die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen ist ab dem 13. Juni möglich.

Hightlights im KinderuniWien-Jubiläumsjahr

Nach zwei coronabedingten Ausnahmejahren wird die KinderuniWien 2022 zu einem ganz besonderen Event.

Der Abholtag findet wieder statt! Am 9. Juli ab 15 Uhr heißt es: Kinderuni T-Shirt abholen, in Hof 2 am Campus der Universität Wien an unterschiedlichsten Forschungsstationen allerlei Neues erfahren und spannende Familienvorlesungen besuchen!

Jubilieren heißt "sich laut freuen, singen", daher mündet der Abholtag im Jubiläumsfest, das am 9. Juli ab 16 Uhr ebenfalls am Campus der Universität Wien über die Bühne geht. Am Programm stehen Straßenkunst und Riesenseifenblasen, das Mitgestalten eines Riesen-KinderuniWien-Graffitis, Trommelworkshops und ein EsRap-Geburtstagskonzert!

Kein Geburtstag ohne Geschenk! Zum Jubiläum erwartet die jungen Studierenden eine ganz besondere Überraschung: Die Kinderuni Jubiläumsbox mit 20 spannenden Forschungskarten, die ein Eintauchen in die Welt der Wissenschaft auch von zu Hause aus ermöglicht.

mit 20 spannenden Forschungskarten, die ein Eintauchen in die Welt der Wissenschaft auch von zu Hause aus ermöglicht. Mit der KinderuniSponsion gibt es wieder die Möglichkeit, das KinderuniWien-Studium feierlich zu beenden. Am 23. Juli ab 10 Uhr gilt im großen Festsaal der Universität Wien der Schwur: Wir geloben, immer neugierig zu bleiben. Und dafür gibt es dann die KinderuniUrkunde und den Titel "Magister/Magistra universitatis iuvenum".



Jubiläumsschwerpunkt: Vielfalt hoch 20

Vielfalt ist an der KinderuniWien seit Gründung besonders wichtig! Daher bildet das Thema Vielfalt im Jubiläumsjahr auch einen Schwerpunkt mit rund 40 Lehrveranstaltungen!

Selbstverständlich sind an den sieben Universitäten und Fachhochschulen unterschiedliche Fächer vertreten – weitere Schwerpunkte in diesem Jahr sind: "Gehirn & Nervensystem unter der Lupe", "150 Jahre BOKU" – oder der seit vielen Jahren vom Klima- und Energiefonds unterstützte Fokus auf die Themen "Klima und Energie" und "Energie und Umwelt".



2+4 Regel: Um möglichst vielen die Teilnahme an der KinderuniWien zu ermöglichen, kann sich jedes Kind vorerst für vier Vorlesungen und Seminare und zwei Workshops aus dem Programm anmelden. Außerdem werden mit der Aktion "KinderuniTagesticket" wieder gezielt Kinder aus Familienzentren und Flüchtlingshäusern an die KinderuniWien geholt und dort den ganzen Tag begleitet. Ermöglicht wird die Aktion in erster Linie durch Partner*innen wie der Wiener Städtischen Versicherung, Boehringer Ingelheim RCV und der BAWAG Group.

Am Freitag, dem 15. Juli, wird wieder Fahrt Richtung Klosterneuburg aufgenommen und KinderuniStudierende können einen Tag Forschungsluft am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) schnuppern. Dort dreht sich dieses Jahr alles um das Thema Ameisen – die "Superheldinnen auf sechs Beinen".

Die Termine der Kinderuni Wien 2022 auf einen Blick

Ab heute : Programm auf kinderuni.at und Registrierstart

: Programm auf kinderuni.at und Registrierstart Am 13. Juni um 14 Uhr startet die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen.

startet die zu den Lehrveranstaltungen. Samstag, 9. Juli, ab 15h : T-Shirt und Ausweis beim Abholtag am Campus der Universität Wien mit Jubiläumsfest

: T-Shirt und Ausweis beim am Campus der Universität Wien mit 11. bis 22. Juli : mehr als 300 Lehrveranstaltungen an der KinderuniWien

: mehr als 300 Lehrveranstaltungen an der KinderuniWien Samstag, 23. Juli, ab 10 Uhr: KinderuniSponsion im Großen Festsaal der Universität Wien



