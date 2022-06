Der Juni im Cinema Paradiso St. Pölten

Filmhighlights, Liveveranstaltungen und Auftakt zum Open-Air-Kino

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Cinema Paradiso St. Pölten starten die Spezialschienen dieses Monats am morgigen 3. Juni mit einem „Filmriss“ und dem Slasher-Film „X“ von Ti West, am 17. Juni folgt ein weiterer „Filmriss“ mit dem Science-Fiction-Abenteuerfilm „Everything Everywhere All at Once“ von Dan Kwan und Daniel Scheinert. „Best of Cinema“ präsentiert am 7. Juni Claude Pinoteaus „La Boum – Die Fete“ aus dem Jahr 1980; am 9. Juni feiert der Weltladen St. Pölten mit „Cholitas“ von Jaime Murciego und Pablo Iraburu über die Selbstermächtigung von Frauen und die Verwirklichung großer Träume 20. Geburtstag.

Das Film-Café serviert diesmal Kaffee und Kuchen zu den Filmen „Der Onkel“ am 13. Juni, „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ am 20. Juni und „Haute Couture“ am 27. Juni. Weitere Film-Highlights im Juni sind „Alpenland“ von Robert Schabus über den Klimawandel in den Bergen, Baz Luhrmanns „Elvis“ über den Aufstieg von Elvis Presley, Paul Morrisons „Mit Herz und Hund“, „Cop Secret“ aus Island, der japanische Animationsstreifen „Belle“ und die Action-Komödie „Massive Talent" mit Nicolas Cage.

Am 18. Juni lädt das Cinema Paradiso St. Pölten bei freiem Eintritt zum „After Pride Clubbing 2022“ mit Peter Puenktlich, Mizz Mexo, Esti – D und La Terre Mottox. Am 20. Juni erinnert die Multimedia-Show „Novi Dom“ an jene Menschen aus Bosnien, die vor 30 Jahren im Flüchtlingslager in St. Pölten lebten. Am 28. Juni treten Randy Brecker, Billy Cobham, Bill Evans, Niels Lan Doky und Linley Marthe als Modern Standards Supergroup bei einem Konzert im Club 3 auf. Am 30. Juni schließlich öffnet mit der Film-Party „Mamma Mia“ mit Villa Valium wieder das Cinema Paradiso Open-Air-Kino am Rathausplatz seine Pforten.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse