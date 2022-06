„Bewusst gesund“ über die neuesten Entwicklungen der Kinderkardiologie

Herzkinder – Unterstützung für junge Patientinnen und Patienten

Das Kinderherzzentrum des Kepler-Universitätsklinikums in Linz zählt vor allem aufgrund der ganzheitlichen und interdisziplinären Betreuung zu den besten der Welt. Seit nunmehr 25 Jahren werden dort herzkranke Kinder vom klinischen Psychologen Raphael Oberhuber betreut. Dr. Oberhuber kam selbst mit einem schweren Herzfehler auf die Welt und musste sich vier Operationen am offenen Herzen unterziehen. Seine persönliche Geschichte hat ihn später dazu veranlasst, Psychologie zu studieren und herzkranken Kindern und ihren Familien in ihren schwersten Stunden zur Seite zu stehen. Gestaltung: Daniel Thalhamer

Kinderkardiologie

Jährlich kommen in Österreich rund 700 Kinder mit angeborenen Herzfehlern zur Welt. Das Kinderherzzentrum des Kepler Universitätsklinikums in Linz stellt gemeinsam mit dem Institut für Pränatalmedizin europaweit das größte und weltweit das zweitgrößte Zentrum für pränatale Herzeingriffe dar. Gegründet wurde es vom Kinderkardiologen Dr. Gerald Tulzer. Im Jahr 2000 führte er den weltweit ersten erfolgreichen Eingriff am Herzen eines Ungeborenen innerhalb der Gebärmutter durch. In „Bewusst gesund“ berichtet Dr. Tulzer über die neuesten Entwicklungen der Kinderkardiologie und wie wichtig die Früherkennung eines Herzfehlers bereits während der Schwangerschaft sein kann.

In Balance – Rezepte für einen harmonischen Zyklus

Frauen durchleben Monat für Monat einen Zyklus mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Auf energiegeladene Zeiten bis zum Eisprung folgen Phasen der Ruhe und des Rückzugs. Wer sich achtsam ernährt, kann Beschwerden wie Bauchkrämpfe, Stimmungsschwankungen oder Migräne lindern. Das haben Andrea Haselmayr, Denise Rosenberger und Verena Haselmayr am eigenen Leib erfahren. Die drei Freundinnen haben ihre eigenen Leidensgeschichten hinter sich und wissen, was Frauen guttut. In ihrem Kochbuch haben sie Rezepte für eine zyklusgerechte Ernährung gesammelt. Gestaltung: Silke Tabernik

„Bewusst gesund“-Tipp: Klinische Studien

Bevor ein Medikament zugelassen wird, muss es einen aufwendigen Prozess durchlaufen um sicherzustellen, dass es wirkt und auch kaum Nebenwirkungen hat. Dazu gehört eine Reihe von klinische Studien am Menschen. Allein in Österreich sind im Vorjahr 289 solcher Studien beantragt worden und trotzdem ist die Skepsis an klinischen Studien teilzunehmen recht groß. Wie klinische Studien ablaufen und was die Teilnahme den Patienten und Patientinnen bringen kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Asphaltsurfer – Skateboard-Fahren mit 50+

In den 1970er Jahren kam eine Trendsportart nach Österreich, die in den Neunzigern einen wahren Boom erlebte – Skateboardfahren. Viele Jugendliche testeten damals ihr Können auf dem sogenannten „Rollbrett“. Dabei war und ist ein besonderes Balancegefühl und wohl auch Mut gefragt, denn Skaten ist für Neulinge nicht ganz einfach zu erlernen. Dennoch greifen immer mehr Mittvierziger oder auch Ältere zum Skateboard. „Bewusst gesund“ hat bei erfahrenen Skatern und Skaterinnen der Szene nachgefragt, was den Sport so besonders macht. Gestaltung: Vroni Brix

