AVISO: Festveranstaltung 45 Jahre Volksanwaltschaft

Volksanwaltschaft feiert Bestandsjubiläum und 10 Jahre Menschenrechtsmonitoring im Parlament

Wien (PK) - Seit 1977 steht die Volksanwaltschaft allen Menschen unabhängig von Alter, Nationalität und Wohnsitz zur Seite, wenn sie sich von österreichischen Behörden nicht gerecht behandelt fühlen. 2012 erhielt die Volksanwaltschaft auch das verfassungsgesetzliche Mandat zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte. Aus Anlass dieser beiden Jahrestage laden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und die Volksanwaltschaft gemeinsam zu einer Festveranstaltung und zu einer menschenrechtlichen Enquete in das Parlament in die Hofburg.

Festveranstaltung anlässlich 45 Jahre Volksanwaltschaft

Am 8. Juni 2022 um 10.00 Uhr würdigt eine Festveranstaltung im Parlament in der Hofburg die bisherigen 45 Jahre der Tätigkeit der Volksanwaltschaft.

Die Eröffnungsworte kommen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsidentin Christine Schwarz-Fuchs. Das weitere Programm umfasst eine Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Reden des Vorsitzenden der Volksanwaltschaft Walter Rosenkranz und der Volksanwälte Werner Amon und Bernhard Achitz sowie ein Statement des Präsidenten des International Ombudsman Institute (IOI) Chris Field. Den Festvortrag hält Judith Kohlenberger vom Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Als Moderatorin führt die ORF-Journalistin Margit Laufer durch die Festveranstaltung.

Menschenrechtliche Enquete anlässlich 10 Jahre OPCAT

Am Dienstag, dem 7. Juni 2022, findet um 14.00 Uhr im Parlament in der Hofburg eine menschenrechtliche Enquete zu "10 Jahre OPCAT" statt. Seit einem Jahrzehnt hat die Volksanwaltschaft die Aufgabe der präventiven Menschenrechtskontrolle in Einrichtungen, in denen es zum Entzug oder zur Einschränkung der persönlichen Freiheit kommt oder kommen kann, etwa in Justizanstalten oder Pflegeheimen. Die Eröffnungsworte spricht der Vorsitzende der Volkanwaltschaft Walter Rosenkranz. Auf eine Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen folgen Reden der Leiterin der Kommission 1 der Volksanwaltschaft Verena Murschetz, des Präsidenten des International Ombudsman Institute (IOI) Chris Field und der Vorsitzenden des Menschenrechtsbeirats Renate Kicker.

In einer Gesprächsrunde unterhalten sich die Volksanwälte mit einer Gruppe von "Zukunftsträger:innen", die an Schulen für die Justizwache und Polizei sowie für Krankenpflegepersonal ausgebildet werden. Die Veranstaltung schließt mit einem Festvortrag von Michael Lysander Fremuth, Wissenschaftlicher Direktor des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Grund- und Menschenrechte. Die Moderation übernimmt Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen Museums Wien.

10 Jahre OPCAT

Zeit: Dienstag, 7. Juni 2022, 14.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Großer Redoutensaal

45 Jahre Volksanwaltschaft

Zeit: Mittwoch, 8. Juni 2022, 10.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Großer Redoutensaal

