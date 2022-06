SJ-Stich: “Die Enteignung von Wohnraum-Spekulanten darf keine heilige Kuh mehr sein.”

Dystopie-Zeltstadt-Medienaktion der Sozialistischen Jugend Österreich zum Auftakt der Kampagne “Keine Profite mit der Miete!”

Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt. Horror-Mieten und Spekulanten-Wahnsinn muss ein Ende gesetzt werden! Paul Stich, SJ 1/3

Die Enteignung von Wohnraum-Spekulanten darf keine heilige Kuh mehr sein! Paul Stich, SJ 2/3

Mit ihrer Untätigkeit betoniert die Bundesregierung tausende Jugendliche im Hotel Mama ein und nimmt ihnen damit die Chance, einen wichtigen Schritt in die Eigenständigkeit zu vollziehen. Damit muss endlich Schluss sein! Paul Stich, SJ 3/3

Wien (OTS) - “Wohnen ist ein Menschenrecht - und dennoch kämpfen besonders in Zeiten der aktuellen Teuerung immer mehr Menschen damit ihre Miete zu zahlen oder eine leistbare Wohnung zu finden. Auf der anderen Seite streichen Vermieter*innen und Spekulant*innen hohe Profite am Wohnungsmarkt ein. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt. Horror-Mieten und Spekulanten-Wahnsinn muss ein Ende gesetzt werden! “, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, im Rahmen einer Medienaktion zum Auftakt der neuen SJ-Kampagne “Keine Profite mit der Miete!” Bei der Medienaktion versammelten sich Aktivist*innen der SJ mit Zelten am Platz der Menschenrechte in Wien, um ein radikales Umdenken in der Wohnungspolitik Österreichs zu fordern.



Um dieses Ziel zu erreichen, hat Stich konkrete Vorschläge: “Alleine seit 2007 sind die Mieten in Österreich im Schnitt um rund 49% gestiegen. Gleichzeitig lassen Immobilienspekulanten immer öfter Wohnungen aus Profitinteresse leerstehen. Das zeigt deutlich: Wir brauchen einen Mietendeckel und müssen Wohnraum, der bewusst als Spekulationsobjekt benutzt wird, wieder in öffentliches Eigentum bringen. Die Enteignung von Wohnraum-Spekulanten darf keine heilige Kuh mehr sein! ”, führt Stich aus und fordert konkrete gesetzliche Möglichkeiten für dieses Vorhaben. Diese Option soll etwa wirksam werden können, wenn eine Wohneinheit fünf Jahre oder länger leer steht.



Die Folgen der verantwortungslosen Wohnungspolitik der Bundesregierung würden, so Stich, vor allem junge Menschen tragen. “Für viele junge Menschen wird das Ausziehen durch die horrenden Miet-, und Eigentumspreise zu einem Wunschtraum. Mit ihrer Untätigkeit betoniert die Bundesregierung tausende Jugendliche im Hotel Mama ein und nimmt ihnen damit die Chance, einen wichtigen Schritt in die Eigenständigkeit zu vollziehen. Damit muss endlich Schluss sein! “



