AVISO: Einladung zur Pressekonferenz der IG Windkraft: 9.6.2022, 11 Uhr, Klagenfurt

Sofortprogramm Windkraft: Unabhängigkeit für Kärnten

Programm für eine angemessene Reaktion vom Land Kärnten auf die Energiekrise

Die Folgen des Ukraine-Krieges und die angespannten Energiemärkte werden immer spürbarer, zudem rücken die Verpflichtungen der Klimaziele näher. Trotzdem bestehen zahlreiche Hindernisse für den Ausbau erneuerbarer Energien in Kärnten. Nun bedarf es umgehend der Anpassung der Rahmenbedingungen auf allen politischen Ebenen, damit der Ausbau von Windrädern, Solaranlagen, Wasserkraftwerken und Biomasseanlagen in großem Ausmaß erfolgen kann und so der Energiekrise wirksam begegnet wird.

Sofortprogramm Windkraft

Die IG Windkraft präsentiert bei dieser Pressekonferenz detailliert, wie Kärnten seine Abhängigkeit von Erdgas und Erdöl überwinden, welchen Beitrag die Windkraft dafür leisten kann und was es ganz konkret braucht, damit der oft kommunizierte Ausbau der Windkraft im nötigen Ausmaß Realität wird.

Termin und Ort:

Donnerstag, 9.6.2022, 11.00 Uhr

Select Hotel Moser Verdino Klagenfurt

Domgasse 2, 9020 Klagenfurt

Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Paula Resch

Juristin der IG Windkraft

Juristin der IG Windkraft Stefan Moidl

Geschäftsführer der IG Windkraft

