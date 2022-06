Am 4., 5. und 6. Juni: „Jurassic Weekend“ zu Pfingsten in ORF 1

Pünktlich zum Kinostart von „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“: Das TV-Wochenende im Zeichen der Dinos

Wien (OTS) - Hoch die Hände, Jurassic-Wochenende! Anlässlich des Kinostarts von „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ (am 8. Juni) zeigt ORF 1 alle „Jurassic“-Filme an einem Wochenende. Noch bevor der Dino-Actionspaß im Kino wieder beginnt, jagen die Dinosaurier bereits am Samstag, dem 4. Juni 2022, in „Jurassic World“ und am Sonntag, dem 5. Juni, in „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 durch den künstlichen Urwald. Weiter geht es dann mit allen drei Teilen von „Jurassic Park“ am Montag, dem 6. Juni, ab 14.00 Uhr in ORF 1.

Mehr zu den Inhalten:

„Jurassic World“ (4. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1)

Ein milliardenschwerer Unternehmer hat den geschlossenen „Jurassic Park“ gekauft und unter dem Namen „Jurassic World“ erfolgreich wiedereröffnet. Erneut strömen Besucherinnen und Besucher auf die Insel, um urzeitliche Riesen zu bestaunen. Als jüngste Attraktion haben findige Gentechniker einen neuen Dinosaurier erschaffen. Man behauptet zwar, die gefährliche Gattung absolut sicher untergebracht zu haben, doch dann geschieht Unvorhergesehenes! In der Neuauflage von Steven Spielbergs Dino-Klassiker „Jurassic World“ spielt Chris Pratt die Hauptrolle. Neben ihm: Bryce Dallas Howard und „Ziemlich beste Freunde“-Star Omar Sy. Doch im Mittelpunkt stehen natürlich einmal mehr die gewaltigen Dinosaurier – und diese sind gefräßiger denn je. Regie führte Colin Trevorrow, der auch gemeinsam mit Derek Connolly, Rick Jaffa und Amanda Silver Allrich für das Drehbuch verantwortlich zeichnet.

„Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ (5. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1)

In der actionreichen Fortsetzung der kultigen Urzeit-Blockbuster-Reihe gefährdet ein Vulkanausbruch das Leben der Saurier, die nach der Zerstörung des Freizeitparks auf Isla Nublar jahrelang ungestört waren. Um einige der Tiere zu retten, machen sich Claire (Bryce Dallas Howard), die ehemalige Leiterin des Parks, und Saurier-Bändiger Owen (Chris Pratt) auf in „Das gefallene Königreich“. Doch bald müssen sie erkennen, dass der Financier der gefährlichen Expedition eigentlich einen skrupellosen Plan verfolgt. Beim fünften Teil der „Jurassic Park“-Filmreihe ist auch Jeff Goldblum wieder als Dr. Malcolm mit an Bord. Juan Antonio Bayona inszenierte den bildgewaltigen Blockbuster nach einem Drehbuch von Colin Trevorrow und Derek Connolly. In weiteren Rollen sind u. a. Ted Levine, Rafe Spall, Toby Jones, BD Wong, Daniella Pineda und Geraldine Chaplin zu sehen.

„Jurassic Park“ (6. Juni, 14.00 Uhr, ORF 1)

Milliardär John Hammond (Richard Attenborough) hat sich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Auf einer entlegenen Insel hat er einen Freizeitpark der ganz besonderen Art errichtet. Nicht Achterbahnen oder Wasserrutschen sind die Attraktion, sondern echte Dinosaurier. Aus dem Blut von seit Jahrmillionen in Bernstein eingeschlossenen Stechmücken hat Hammond das Erbgut der Steinzeitriesen extrahiert. Modernste Gentechnik hat aus den Genen verschiedene Spezies erweckt. Vor Inbetriebnahme soll die Anlage von einer Gruppe von Spezialisten begutachtet werden. Unter ihnen das Dinosaurier-begeisterte Paläontologenpärchen Dr. Grant (Sam Neill) und Dr. Sattler (Laura Dern) sowie der eigenwillige Mathematiker Dr. Malcolm (Jeff Goldblum). Doch bei der Besichtigung kommt es zum Ausfall des Sicherheitssystems, die überraschten Besucherinnen und Besucher müssen sich plötzlich der Angriffe von T-Rex und Co. erwehren. Der erste Teil der „Jurassic Park“-Filmreihe aus dem Jahr 1993 beruht auf dem Roman „DinoPark“ von Michael Crichton, der zusammen mit David Koepp auch das Drehbuch schrieb. Regie führte Steven Spielberg.

„Vergessene Welt: Jurassic Park 2“ (6. Juni, 16.00 Uhr, ORF 1)

Die Saurier haben überlebt! Auf der Insel Sorna wurden wieder einige gefährliche Exemplare gesichtet. Sofort machen sich Ian Malcolm (Jeff Goldblum) und Freundin Sarah (Julianne Moore) mit ihrem Team auf den Weg, um das Verhalten der Urechsen zu studieren. Dort ist Großwildjäger Roland Tembo (Pete Postlethwaite) drauf und dran, einen T-Rex einzufangen. Denn der neue „InGen“-Boss Peter Ludlow (Arliss Howard) will mitten in San Diego einen Monster-Park eröffnen. Eine ungeheure Schiffsladung stürzt die Stadt in ein Desaster ungeahnten Ausmaßes. Bei den Schauspielern griff Regiesuperstar Spielberg für den zweiten Teil seines Dino-Dramas auf das bewährte „Jurassic Park“-Team zurück. Richard Attenborough ist wieder John Hammond und Jeff Goldblum rettet in legerer, schwarzer Lederjacke und mit cooler Sonnenbrille die Welt. Weiters spielen Julianne Moore, Pete Postlethwaite und Arliss Howard im wuchtigen Aufeinandertreffen zweier Erdzeitalter.

„Jurassic Park III“ (6. Juni, 18.05 Uhr, ORF 1)

Die Menschen sind sich vier Jahre nach dem Vorfall in San Diego der Existenz der geklonten Dinosaurier auf der Insel Isla Sorna bewusst. Um eine weitere Tragödie zu verhindern, wird die Insel rund um die Uhr von der costa-ricanischen Luftfahrtbehörde bewacht. Das reiche Ehepaar Kirby überredet den Paläontologen Dr. Alan Grant (Sam Neill) zu einem Rundflug um die Insel. Während des Fluges wird Dr. Grant bewusstlos geschlagen, denn das Ehepaar verfolgt in Wahrheit den Plan, auf der Insel zu landen. Als Dr. Grant wieder zu Bewusstsein kommt, befindet sich die ganze Crew auf der verbotenen Insel. Als das Brüllen eines Dinosauriers zu hören ist, beginnt für die Truppe ein unermüdlicher Kampf ums Überleben. Im Gegensatz zu den beiden ersten Filmen der „Jurassic Park“-Reihe gibt es für die dritte Verfilmung, unter der Regie von Joe Johnston, keine literarische Vorlage. Das Drehbuch schrieb Peter Buchman.

