Lotto: Jackpot am Sonntag mit 1,4 Millionen Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus in Wien und Jackpot beim Joker

Wien (OTS) - Die letzte Lotto Ziehung im Wonnemonat Mai endete ohne Sechser, und damit startet der erste Sommermonat mit einem Jackpot. Wer also am kommenden Sonntag die „sechs Richtigen“ tippt, hat Chancen auf einen Gewinn von rund 1,4 Millionen Euro. Eine weitere Voraussetzung, Millionär zu werden, ist dabei noch, mit diesem Sechser allein zu sein.

Zwei Gewinne mit jeweils rund 41.600 Euro gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Einer wurde in Kärnten per Quicktipp erzielt, der andere in Oberösterreich mit dem System 0/08. Das heißt, der Oberösterreicher bzw. die Oberösterreicherin durfte acht Zahlen ankreuzen und erzielte somit noch zwei Fünfer, zehn Vierer mit Zusatzzahl, fünf Vierer und zehn Dreier mit Zusatzzahl extra und kam somit zu einem Gesamtgewinn von mehr als 46.800 Euro.

LottoPlus

Ein Wiener bzw. eine Wienerin darf sich bei LottoPlus über einen Solo-Sechser freuen. Die „sechs Richtigen“, die via Quicktipp erzielt wurden, sind mehr als 200.000 Euro wert. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich wartet in der nächsten Runde ein Jackpot, da es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat. Im Topf werden rund 300.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Juni 2022

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 604.811,89 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.580,80 56 Fünfer zu je EUR 1.620,00 173 Vierer+ZZ zu je EUR 157,30 2.850 Vierer zu je EUR 53,00 4.128 Dreier+ZZ zu je EUR 16,40 47.781 Dreier zu je EUR 5,70 175.514 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 13 18 19 26 41 44 Zusatzzahl 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Juni 2022

1 Sechser zu je EUR 200.203,80 25 Fünfer zu je EUR 1.875,70 1.740 Vierer zu je EUR 24,00 30.301 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 14 27 32 42 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Juni 2022

JP Joker, im Topf bleiben EUR 158.440,03 - 300.000 Euro warten 8 mal EUR 8.800,00 78 mal EUR 880,00 790 mal EUR 88,00 8.128 mal EUR 8,00 79.279 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 6 7 4 4 8

