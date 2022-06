APA-Sommer-Campus legt Fokus auf Kreativität in der PR

APA-Weiterbildungsangebot bietet kompakten Kreativlehrgang im Juli – Praxis-Tipps für kreative SEO-Texte, Social Media Content, Agilität in der PR & einen „kühlen Kopf“ in der Krise

Wien (OTS) - „Was tun, wenn nix mehr geht?“ – so lautet das Motto des diesjährigen APA-Sommer-Campus, der das Thema Kreativität in der PR aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. In einem viertägigen Workshop Anfang Juli erhalten Marketing- und Kommunikationsprofis gebündeltes Praxis-Know-how sowie Tipps für eine größere Schöpfungskraft in der täglichen PR-Arbeit.

Mit welchen Techniken und Tools lässt sich Kreativität freisetzen? Was bedeutet es, in agilen Teams zu arbeiten? Welche Tricks helfen, um kreative SEO-Texte oder Social Media Content zu erstellen? Und welche Techniken unterstützen und stärken Kommunikationsprofis in ihrer beratenden Rolle in anspruchsvollen und stressigen Zeiten? Antworten geben SpezialistInnen und erfahrene TrainerInnen, die mit kompakter Theorie, in Planspielen und durch praktische Übungen den TeilnehmerInnen das nötige Handwerkszeug mitgeben.

„Der APA-Sommer-Campus bündelt Expertinnen- und Expertenwissen rund um das Thema Kreativität in der PR. Er soll Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl Inspirationsquelle als auch konkrete Handlungsanleitung sein und somit den Weg für das Entwickeln und Umsetzen neuer Lösungswege und besserer Ideen in der täglichen Praxis bereiten“, erklärt APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg. Erstmals wird der APA-Sommer-Campus hybrid ausgerichtet: Ein Tag steht ganz im Zeichen des Online-Lernens, an den übrigen drei Tagen finden die Workshops vor Ort in den Räumlichkeiten der APA – Austria Presse Agentur statt, Netzwerken inklusive.

Interessierte haben die Möglichkeit, den gesamten Lehrgang zu besuchen oder eine Auswahl aus den folgenden Modulen zu treffen:

APA-Sommer-Campus: Programmüberblick

1. Tag: Montag, 4. Juli 2022, Präsenz-Workshop von 10:00 bis 15:00 Uhr „Wie kann ich als Unternehmen oder Agentur kreativ auf Social Media sein?“

2. Tag: Dienstag, 5. Juli 2022, Präsenz-Workshop von 09:00 bis 16:00 Uhr „Agile Teamarbeit in der PR“

3. Tag: Mittwoch, 6. Juli 2022, Online-Seminare

4. Tag: Freitag, 8. Juli 2022, Präsenz-Workshop von 09:30 bis 16:00 Uhr „Mit kühlem Kopf durch die Krise“

Details, Kosten und Anmeldung unter: https://www.apa-campus.at/de/t/kreativlehrgang

Über APA-Campus

APA-Campus ist das Weiterbildungsangebot der österreichischen Nachrichtenagentur. APA-Campus bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Öffentlichkeitsarbeit, PR und Medien einen informativen, spannenden und angenehmen Rahmen, in dem fundierte Kenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen der Kommunikation und Information in Theorie und Praxis vermittelt werden. Das räumliche Umfeld der APA am Wiener Naschmarkt ermöglicht Lernen und Networken im Zentrum des News-Geschehens. APA-Campus entspricht den Anforderungen des Qualitätssicherungsverfahrens für Wiener Bildungseinrichtungen („wien-cert“) und des Qualitätsrahmens „Ö-Cert“.

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Petra Haller

Unternehmenssprecherin, Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 (0)1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at