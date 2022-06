NÖ Landeswettbewerb: ecoplus als familienfreundlicher Betrieb ausgezeichnet

LR Teschl-Hofmeister/LR Danninger: „Das Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben ist uns ein großes Anliegen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen des NÖ Landeswettbewerbs „Familienfreundlicher Betrieb“ werden Betriebe prämiert, die besonders familienfreundliche Maßnahmen für ihre Arbeitnehmer setzen. Die Siegerbetriebe wurden im Rahmen einer Festveranstaltung ausgezeichnet: ecoplus zählte zu den fünf Gewinnern. „Das Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben ist uns ein großes Anliegen. Unsere niederösterreichischen Unternehmen gehen hier mit positivem Beispiel voran“, unterstreichen Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

„Mit der Auszeichnung zum ,Familienfreundlichen Betrieb‘ möchte ich mich ganz besonders bei den niederösterreichischen Unternehmen dafür bedanken, dass sie mit den Maßnahmen, die sie im Betrieb setzen, zu familienfreundlichen Arbeitgebern werden“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger ergänzt: „Es freut mich sehr, dass auch ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes, zu den familienfreundlichsten Betrieben gehört und damit auch eine Vorbildfunktion einnehmen kann – herzliche Gratulation zu dieser Auszeichnung.“

Die Auszeichnung „Familienfreundlicher Betrieb“ wird in insgesamt fünf Kategorien vergeben und alle zwei Jahre von der NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich durchgeführt. Eine Platzierung unter den ersten drei Bestgereihten erlaubt den Unternehmen die Teilnahme am Staatspreis „Familie & Beruf“ im Folgejahr.

ecoplus ging in der Kategorie „öffentlich-rechtliche Unternehmen“ vor dem Universitätsklinikum St. Pölten (2. Rang) und der Pensionsversicherungsanstalt Rehabilitationszentrum Hochegg (3. Rang) als Sieger hervor. Die Gewinner in den weiteren Kategorien waren die IT-Management & Coaching GmbH aus Ybbsitz (Kleinbetriebe), die ESA Elektro Automation GmbH aus Viehdorf (Mittelbetriebe), die EVN AG mit Hauptsitz in Maria Enzersdorf (Großbetriebe) sowie die Caritas Diözese St. Pölten in der Kategorie Non-Profit-Organisation.

„Unser Angebot an familienorientierten Maßnahmen reicht von flexiblen Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodellen über die Unterstützung bei der Organisation von individueller Kinderbetreuung bis hin zu Regelungen im Falle der Erweiterung von Pflegefreistellungen. Aber auch für (Karenz-) Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger haben wir passende Lösungen“, hebt ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki einige Aspekte der gelebten Familienfreundlichkeit hervor. „Wir sind einer der familienfreundlichsten Betriebe Niederösterreichs, das ehrt uns und ist zugleich Motivation, kontinuierlich weitere Verbesserungen umzusetzen.“

Alle Informationen zur Prämierung und zum Bericht mit allen teilnehmenden Betrieben und Organisationen sind unter www.noe-familienland.at/wettbewerb zu finden.

Weitere Informationen: Wirtschaftsagentur ecoplus, Markus Steinmaßl, Telefon 02742/9000 196 19, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at bzw. Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at bzw. Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at.

