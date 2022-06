AVISO: Verabschiedung von Rettungsfahrzeugen für die Ukraine mit Kanzler Nehammer, ÖRK-Präsident Schöpfer und Botschafter Khymynets

Medientermin am Ballhausplatz am Freitag, 3. Juni 2022, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Freitag, 3. Juni 2022, werden von Bundeskanzler Karl Nehammer und dem Präsidenten des Österreichischen Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer, im Beisein des ukrainischen Botschafters Vasyl Khymynets Rettungsfahrzeuge für die Überstellung in die Ukraine verabschiedet.

Die österreichische Bundesregierung stellt diese Fahrzeuge für die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung zur Verfügung, wie der Bundeskanzler bei seinem Besuch in Kiew im April zugesichert hatte.

10.00 Uhr

MEDIENTERMIN mit Bundeskanzler Nehammer, ÖRK-Präsident Schöpfer und dem ukrainischen Botschafter Khymynets am Ballhausplatz

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien (Zugang ab 9.30 Uhr)

Hinweis für TV- und Hörfunkteams: Am Ballhausplatz ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen.

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bundespressedienst

+43 1 53115-204282