Vatertag am 12. Juni 2022: Die besten Blumen für Papas Wohlfühloase

Im Trend: Mediterrane Pflanzen oder Kräuter für Balkon, Garten und Terrasse

Wien (OTS) - Wien, 2. Juni 2022 (aiz.info). - Am Sonntag, dem 12. Juni 2022, stehen in ganz Österreich die Männer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn dann wird hierzulande der Vatertag gefeiert. - Eine schöne Gelegenheit, mit kleinen oder großen floralen Aufmerksamkeiten seine Liebe und Dankbarkeit zu zeigen.

Urlaubsfeeling fürs Zuhause

Männer schaffen sich gerne ihre ganz persönliche grüne Wohlfühloase auf dem Balkon, im Garten oder auf der Terrasse. Was dabei nicht fehlen darf, sind mediterrane Pflanzen wie Olivenbäumchen, Oleander, Myrte sowie diverse Zitruspflanzen ebenso wie Wandelröschen, Agapanthus, Strauchmargeriten oder Bougainvillen. "Was sie alle gemeinsam haben: Sie sind wahre Sonnenanbeter und bevorzugen einen möglichst hellen, warmen Standort. Berücksichtigen Sie dies am bestem beim Kauf", so der Tipp von Gartengestalter Akfm. David Hertl, Bundesinnungsmeister der Gärtner und Floristen.

Kräuter zum Grillen

Für Männer besonders im Trend liegen Kräuter, die sich zum Grillen oder für das spätere Aussetzen im Garten hervorragend eignen. "Nachhaltige Geschenke stehen seit einiger Zeit hoch im Kurs", so Johann Obendrauf, Berufsgruppensprecher der österreichischen Floristen. "Kräuter wie Oregano, Basilikum, Thymian, Rosmarin oder Minze sowie Gemüsepflanzen kommen diesem Trend perfekt entgegen." Ein Tipp: Arrangieren Sie die duftenden Outdoor-Küchenbegleiter in Steintöpfen im Vintage-Look oder in Weidekörben. Damit werden Sie jeden Mann, den Sie beschenken wollen, begeistern.

"Männer sind meist die Grillmeister in der Familie und freuen sich, wenn sie ihre zubereiteten Speisen mit duftenden Kräutern verfeinern können", weiß Obendrauf. Ein aufmerksames Extra sind zudem praktische Gartengeräte, die verwendet werden können, um die Kräuter und Gemüsepflanzen, wenn gewünscht, in ein Beet zu setzen.

Blühendes aus Meisterhand

Ob die individuelle Vorliebe beim Kräuterarrangement, Gemüsepflanzen oder in mediterranen Kübelpflanzen liegt: "Unsere Florist(inn)en und Gartengestalter/-innen verleihen dank ihrer Kreativität, ihrer fachlichen Kompetenz und Erfahrung jedem Präsent garantiert seine ganz persönliche Note", sagt der Bundesinnungsmeister. Zudem erwartet die Kund(inn)en in den heimischen Fachbetrieben ein erstklassiges Service, das nicht nur bei der Auswahl des richtigen Blumengeschenks unterstützt, sondern auch professionelle Beratung zur Pflege bietet.

Die Geschichte des Vatertags beginnt 1910

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1910, wurde in den USA erstmals der Vatertag gefeiert. Die Initiative dafür kam von Sonora Smart Dodd, die damit, beeinflusst durch den Muttertag, auch die Väter ehren wollte. In den 1970er-Jahren wurde der Vatertag in Amerika schließlich von US-Präsident Richard Nixon als Feiertag festgesetzt. In Österreich wurde der Vatertag 1955 eingeführt und wird seither an jedem zweiten Sonntag im Juni gefeiert. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Nähere Informationen und Bilder gibt es beim

Blumenbüro Österreich

Laxenburgerstraße 367, 1230 Wien

Tel.-Nr.: +43/1/615 12 98, Fax: +43/1/615 12 99

E-Mail: office @ blumenbuero.or.at

Homepage: www.ihr-florist.at