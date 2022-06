Start der ersten internationalen Studie über die Bedeutung und Zukunft von Business-Events.

Hat die Pandemie das wichtigste Marketinginstrument von Unternehmen verändert?

Frankfurt/Wien/Zürich (OTS) - Die Eventmarketing-Plattform Invitario startet mit 2. Juni die erste internationale Studie über die Bedeutung und Zukunft von Veranstaltungen im geschäftlichen Kontext von Unternehmen.

Dazu werden in den kommenden Wochen Unternehmen, Eventdienstleister und Veranstaltungsteilnehmer im Rahmen einer offenen Online-Umfrage befragt.

„Im Verlauf der Pandemie haben zahlreiche Studien eindrucksvoll belegt, über welche enorme Relevanz die Eventbranche für die Wirtschaft verfügt. Mit unserer Studie gehen wir auf die inhaltliche Bedeutung von Veranstaltungen im geschäftlichen Kontext von Unternehmen ein“ , so Stefan Grossek, Co-Founder von Invitario und Initiator der Studie.

Laut einer Studie des Research Institute for Exhibition and Live-Communication beträgt der Umsatz der Veranstaltungsbranche jährlich rund 130 Milliarden Euro und macht diese damit zur sechstgrößten Wirtschaftsbranche Deutschlands – ähnlich relevant ist die Branche auch in Österreich und der Schweiz.

Unternehmen geben rund 27 % ihres Marketingbudgets für Veranstaltungen bzw. Live-Kommunikation aus, womit diese das mit Abstand wichtigste Instrument der B2B-Kommunikation darstellen.

„Durch die Pandemie hat sich das Eventmarketing von klassischen Präsenzveranstaltungen in den virtuellen Raum verlagert. Wir stellen die Frage, ob digitale Veranstaltungen wie Webinare und hybride Eventformate gekommen sind, um zu bleiben, und wie zufrieden die Teilnehmer mit diesen Eventformen sind“ , so Christoph Hütter, Co-Founder von Invitario und Initiator der Studie.

Darüber hinaus werden in der Studie Unternehmen nach den aktuellen Herausforderungen im Eventmarketing befragt: Sind Covid-Pandemie oder Inflation Faktoren, die Einfluss auf die Planung des Eventmarketings der kommenden Monate haben?

Die Teilnahme an der Studie ist von 2. bis 16. Juni möglich. Die Ergebnisse werden am 30. Juni online vorgestellt und Anfang Juli als kostenloses Whitepaper veröffentlicht.

Invitario-Studie 2022: Welche Bedeutung haben Business-Events?

Internationale Studie über den Status quo und die Zukunft von Veranstaltungen im geschäftlichen Kontext von Unternehmen. Alle Informationen zur Studie und Teilnahme finden Sie hier: https://invitario.com/studie22

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Grossek

research @ invitario.com

+49-69-15325880