Imagno feiert 20-jähriges Bestehen und wird zu brandstaetter images

Jubiläum der führenden historischen Bildagentur in Österreich – Fotografie aus über 150 Jahren zur Zeit-, Kunst- und Kulturgeschichte – Vertriebskooperation mit APA-PictureDesk

Wien (OTS) - Imagno brandstaetter images, das mit über vier Millionen Bildern größte, privat geführte historische Bildarchiv Österreichs, feiert am 13. Juni 2022 sein 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird die Marke auf brandstaetter images geändert, um der Sammlerpersönlichkeit Christian Brandstätter noch mehr Referenz zu erweisen.

Die 2002 von den Verlegern Christian und Nikolaus Brandstätter gegründete Bildagentur hat eine lange Vorgeschichte. Bereits in den 1960er-Jahren begann der damalige Student Christian Brandstätter, der 1982 den gleichnamigen renommierten Verlag gründen sollte, Fotografien in Antiquariaten und auf Flohmärkten zu kaufen. Über fünf Jahrzehnte blieb Brandstätter seiner Leidenschaft treu und erstand dabei unter anderem Werke renommierter Fotografinnen und Fotografen wie Emil Mayer, Trude Fleischmann oder Madame d’Ora sowie komplette Bildkonvolute und Archive. Einen Meilenstein bildete der Ankauf des Archivs der Internationalen Pressebildagentur Votava, bei der es sich um die wichtigste österreichische Bildagentur von 1945 bis in die 1980er Jahre handelte.

„brandstaetter images ist eine schöne Erfolgsgeschichte. Aus der jahrzehntelangen Sammelleidenschaft meines Vaters ist ein digitales Unternehmen entstanden, das unsere Bestände weltweit vermarktet. Analoge Fotografie aus über 150 Jahren trifft bei brandstaetter images auf modernste Bild- und Distributionstechnologie“, sagt Geschäftsführer Nikolaus Brandstätter.

Durch die Verwaltung zahlreicher Archive und Nachlässe österreichischer Fotografinnen und Fotografen konnte der qualitativ hochwertige Bestand von brandstaetter images kontinuierlich vergrößert werden. Heute zählen etwa auch die Archive von Franz Hubmann, Barbara Pflaum, Franz Xaver Setzer oder Gerhard Trumler zum Portfolio. Von Kunst und Kultur über Politik und Wirtschaft bis hin zu Sport und Gesellschaft deckt das Archiv ein breites und tiefes Spektrum ab. Heute ist das Archiv als Anlaufstelle für Bildmaterial zur Zeit-, Kunst- und Kulturgeschichte weltweit bekannt. Originale aus der Sammlung werden als Leihgaben in zahlreichen internationalen Ausstellungen und Publikationen gezeigt.

Durch die kontinuierliche Arbeit mit dem analogen Archiv und das umfangreiche Digitalisieren wird das Angebot laufend ergänzt und um überraschende Fundstücke und Highlights zu einem breiten Themenspektrum erweitert.

Vertriebskooperartion mit APA-PictureDesk

Alle Bilder aus dem Bestand von brandstaetter images sind weltweit lizensierbar. Exklusiver Vertriebspartner in Österreich ist APA-PictureDesk, Österreichs größte Bildagentur. Durch die 2017 gestartete Kooperation mit APA-PictureDesk steht auf www.picturedesk.com ein kontinuierlich wachsender Anteil des vier Millionen Bilder umfassenden Archivs einem großen Kundenkreis für die individuelle Eigenrecherche zur Verfügung.

„Wir sind stolz darauf, diesen einzigartigen Bildbestand von brandstaetter images über das Archiv von APA-PictureDesk weltweit anbieten zu können. News von heute fließen in die ‚Geschichte‘ von morgen und so sind es insbesondere auch Bildarchive wie dieses, die einen wichtigen Dokumentationsbeitrag leisten und damit eine wirklichkeitsnahe Einordnung historischer Ereignisse erlauben“, sagt Clemens Pig, Vorsitzender der Geschäftsführung, APA – Austria Presse Agentur.

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler FotografInnen und Partneragenturen. Die Auswahl von über 50 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern.

